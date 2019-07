România, creştere economică. Teodorovici: Potenţial există foarte mare „Potential exista foarte mare. Vor fi foarte multe masuri pe care le promovam in acest an”, a spus Eugen Teodorovici, la Antena 3. Acesta a adaugat ca valoarea PIB-ului este cea mai mare de pana acum, ajungand la 1031 de miliarde de lei. „A crescut cu 34% fata de 2016”, a afirmat ministrul. In privinta legii controversate a pensiilor, ministrul Finantelor a declarat ca banii sunt prinși in buget pentru anul acesta, iar pentru anul viitor suma este prinsa in strategia bugetara. „Tot ceea ce spune legea pensiilor se va aplica aplica fara niciun fel de discutie. Este o nebunie, dar poate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

