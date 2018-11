Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de rating Fitch reconfirma atat calificativul recomandat investițiilor aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, cat si perspectiva stabila. Decizia este susținuta de nivelurile moderate ale datoriei publice…

- Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a confirmat vineri ratingul pentru datoriile pe termen lung in valuta al Romaniei la "BBB minus", perspectiva asociata fiind stabila, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara, potrivit Agerpres. Plafonul de tara al Romaniei a…

- Autoritatile romane intra, din nou, in disputa cu reprezentantii Fondului Monetar International (FMI) pe tema prognozei de crestere economica. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, cere reprezentantului FMI la Bucuresti sa fundamenteze declaratia cu...

- Fondul Monetar International ia in considerare modificarea prognozei de crestere economica pentru Romania din acesta an de la 5,1% la 4-4,5%, a declarat, joi, Alejandro Hajdenberg, reprezentantul permanent al FMI i...

- Agenția de rating Standard & Poor’s a menținut atat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung și scurt in valuta și in moneda locala, cat și perspectiva stabila. Reconfirmarea rating-ului Romaniei este susținuta de nivelul moderat al datoriei publice…

- "Consider de bun augur ca o a doua agentie reconfirma rating-ul si perspectiva stabila a economiei Romaniei. Este o confirmare a faptului ca suntem pe drumul cel bun cu masurile adoptate de Guvern si ca tara noastra ramane atractiva pentru investitorii straini", a afirmat Eugen Teodorovici intr-un…

- Agentia de rating Moody's mentine calificativul BBB-/A-3 aferent datoriei guvernamentale a Romaniei pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, reconfirmand astfel ratingul de tara, cu perspectiva stabila, a anuntat Ministerul Finantelor Publice (MFP), intr-un comunicat de presa. "Anunţul…

- Agentia de rating Moody’s mentine calificativul BBB-/A-3 aferent datoriei guvernamentale a Romaniei pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, a informat sambata Ministerul de Finante. In urmatorii doi ani, agentia de rating prognozeaza o crestere a PIB-ului real cu 4% in 2018, respectiv…