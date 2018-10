România, creştere economică. FMI a modificat estimările Daca in luna aprilie FMI estima ca, in 2018, Malta si Romania vor inregistra in acest an cea mai mare crestere economica din Europa, de 5,7% si, respectiv, 5,1%, in raportul publicat marti, FMI si-a revizuit, in jos, prognozele referitoare la avansul economiei romanesti pana la 4% in 2018, cu 1,1 puncte procentuale mai putin decat estima in primavara, preconizand ca in 2019 Romania urmeaza sa inregistreze o crestere economica de 3,4%, cu 0,1 puncte procentuale mai putin decat estima in aprilie.



"Economia Romaniei a inregistrat o crestere robusta de 6,9% in 2017 ca urmare a stimulentelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

