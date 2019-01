ROMÂNIA, contract cu BERETTA. Armă nouă, de cea mai bună calitate Acesta a anuntat ca industria de aparare romaneasca va fabrica o noua arma de asalt, de ultima generatie, in colaborare cu compania Beretta, la standarde NATO, finalizarea contractului fiind prevazuta pentru vara, iar inceperea productiei in toamna. Arma va fi fabricata la Plopeni, fabrica fiind aleasa de partenerul italian, a precizat Badalau, laAntena 3, iar pentru inceput 30% dintre componente vor fi fabricate pe plan local. Ministrul a vorbit de un plan de relansare a industriei de aparare din Romania. Un proiect inclus in acest plan este fabricarea pulberii la uzina specializata de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

