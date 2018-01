Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii sunt chemați sa vina cu trenul tocmai pentru ca au gratuitate (data de PSD). "Ești student in Romania? VINO LA BUCUREȘTI! Știm ca ești in sesiune, dar hai cu trenul pana la București, pe tren poți invața, poți citi și, in același timp poți sa contribui la REVOLUȚIA GENERAȚIEI NOASTRE!…

- Autoritatile din Botosani au instituit, astazi, interdictii pe fondurile de vanatoare din nordul judetului, dupa aparitia unui focar de pesta porcina africana in Republica Moldova, la circa 300 de metri de granita cu tara noastra. Membrii Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor au decis interzicerea,…

- Cetatenii din Republica Moldova par sa fi petrecut sarbatorile de sfarsit de an in Romania in numar mai mare decat in anii trecuti. Potrivit datelor Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi, vamile din partea de est a Romaniei aflate in „gestiunea" Inspectoratului Iasi au fost tranzitate,…

- Peste trei milioane litri de vin au fost importați de firmele din Vrancea in cursul anului trecut, arata un raport al Direcției Agricole. Cei peste 3,1 milioane litri de vin au fost importați atat din spațiul comunitar dar și din afara Uniunii Europene, din Republica Moldova. Este…

- Aproximativ doua mii de persoane au participat la desfasurarea tricolorului pe un pod feroviar dintre Romania si Republica Moldova, in dreptul localitatii Falciu din judetul Vaslui. Miile de participanti au mers cu tricolorul prin sase sate in Republica Moldova. Ei ...

- Chiar daca la nivel politic relatiile dintre cele doua state sunt destul de reci, Republica Moldova este tot mai aproape de Romania din punct de vedere energetic. Desi la nivel institutional inca se face destul de putin si pe acest palier, firmele mari romanesti sunt din ce in ce mai active peste Prut,…

- Fostul prim-ministru, Petre Roman, a sustinut la ”Interviurile Libertatea Live”, ca teroristii au existat, faceau parte dintr-o structura speciala, antrenata in Romania, erau foarte bine pregatiti si au fost fideli lui Nicolae Ceausescu. ”Ce anume gaseste Parchetul Militar, urmeaza sa vedem. (…) Armata,…

- Gradinita de copii „Marita” din localitatea Mitoc, raionul Orhei, una dintre cele 933 de institutii prescolare renovate din grantul oferit de Guvernul României, a fost inaugurata miercuri, 20 decembrie 2017. La eveniment au participat Ambasadorul României în…

- Sirenele au sunat, miercuri, la ora 12.00, timp de trei minute, in Piata Operei din Timisoara, primul oras liber de comunism din Romania, la 28 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- La 28 de ani de la Revolutia din decembrie 1989, Romania se desparte greu de metehnele trecutului comunist. Istoricul Mihai Burcea susține ca arhivele cadrelor care au lucrat in structurile de forta ale statului comunism stau insa sub lacat. Acesta a declarat pentru Jurnalistii.ro ca dosarele de cadre…

- Istoricul moldovean Gheorghe Postica a descoperit la Orhei, in Republica Moldova, un tun de pe vremea lui Stefan cel Mare. Acesta urma sa fie expus la Suceava, Iași, București, și Alba Iulia, insa nu poate fi adus in țara deoarece legislația din Romania interzice importul de armament din spațiul extracomunitar

- Republica Moldova are șanse sa-și consolideze apararea și sa soluționeze conflictul transnistrean, daca ar fructifica relațiile bilaterale cu statele europene și NATO. Declarația a fost facuta de fostul ministru al apararii, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, Viorel Cibotaru, în…

- "Stop Contrabanda" Autoritatile române au oprit în acest an aproape 150 milioane de tigari de contrabanda sa ajunga pe piata neagra, valoarea capturilor ridicându-se la 80 de milioane de lei, conform datelor facute publice de British American Tobacco. Cele 150 de milioane…

- Peste 130.000 de angajați din magazinele Kaufland la nivel internațional vor beneficia, de la finalul acestui an, de imbracaminte de lucru fabricata din bumbac organic, certificat Fairtrade. Aceasta este o premiera pentru piata locala si face parte din strategia ampla de employer branding a companiei,…

- Un camion plin cu porci este blocat, inca de sambata, la Albita, in zona neutra dintre Romania si Republica Moldova. Animalele trebuiau sa ajunga la un abator din tara vecina, insa nu pot trece granita deoarece exportatorului ii lipseste un act. Nu pot fi nici intoarse in tara, din cauza alertei de…

- Doi oameni au murit, iar alții sint raniți, in urma unui accident teribil, produs azi-dimineața in Romania. Oameni se aflau intr-un microbuz. Șoferul unitații de transport a pierdut controlul volanului și microbuzul s-a rasturnat. Accidentul s-a petrecut intre localitațile Borsec si Tulghes, in judetul…

- UPDATE ORA 09.19 Microbuzul rasturnat pe DN 15, intre Borsec și Tulgheș, in urma caruia doua persoane au decedat și mai multe au fost ranite, facea curse regulate intre Praga și Orhei, in Republica Moldova, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Harghita, Gheorghe…

- "Sedinta va fi luni, incepand de la ora 15:00. Am aprobat memorandumul referitor la aceasta sedinta si lista celor care vor rosti alocutiuni, in ordinea precaderii protocolului de stat", a declarat Calin Popescu Tariceanu. Potrivit memorandumului aprobat de conducerea celor doua Camere, "Parlamentul…

- In perioada 1-3 decembrie a.c., la Chișinau – Republica Moldova s-au desfașurat Campionatele Naționale ale Moldovei Open, competitie la care au participat peste 295 sportivi din 5 țari -Rusia, Polonia, Ucraina, Romania, Republica Moldova. CSM Sfantu Gheorghe a participat la aceasta prestigioasa competiție…

- „Romania are o agenda clara in Republica Moldova si ramane in continuare sustinator ferm al Republicii Moldova pe calea sa europeana. Dorim ca prin actiunile noastre sa multiplicam si sa consolidam progresele obtinute pana in prezent, sa incurajam derularea reformelor structurale, care sper sa genereze…

- "La mulți ani tuturor romanilor! Cred ca este o zi pe care trebuie sa o serbam cu bucurie și este un moment esențial pentru fiecare dintre noi, pentru ca astazi, fiecare roman, indiferent ca este in țara sau in afara țarii, traiește romanește, gandește romanește și in același timp iși dorește o țara…

- Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a transmis un mesaj de felicitare in contextul Zilei Nationale a Romaniei. Speakerul moldovean a mentionat ca la 99 de ani de ani distanta de la infaptuirea Marii Uniri, Romania continua sa sprijine Republica Moldova in procesul de dezvoltare…

- Așa se cade sa ne spunem unul altuia, de ziua tuturor. 1 Decembrie, de la Revoluție incoace, este sarbatoarea naționala a Romaniei. In urma cu 99 de ani, strabunii noștri au infaptuit Unirea cea mare a provinciilor romanești, indeplinind astfel un ideal de veacuri al locuitorilor acestor meleaguri.…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit peste 10.000 de tigarete, pe care doi barbati incercau sa le introduca ilegal in Romania, ascunse in rezervorul autovehiculelor pe care le conduceau.

- Romaniei s-a impus astazi in fața selecționatei similare a Republicii Moldova, scor 3-1, intr-un meci contand pentru preliminariile CM 2019. Golurile "tricolorelor" au fost reușite de Voicu, jucatoare care a izbutit o "dubla", golul trei venind in urma autogolului lui Miron. Romania face parte din…

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii, afirma ca Transnistria va respecta decizia cetatenilor dintre Prut si Nistru în cazul desfasurarii unui referendum pe tema Unirii Republicii Moldova cu România. Pe de alta parte, presedintele nerecunoscut sustine ca acest fapt înca o…

- Un contingent al Armatei Nationale va participa la Parada militara de la Bucuresti, desfasurata vineri, 1 decembrie, cu ocazia Zilei Nationale a României. Plutonul moldovenesc, format din 33 de ofiteri si subofiteri ai Companiei Garzii de Onoare, va defila în Piata Arcul de Triumf…

- Comisia comuna pentru Integrare Europeana dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova saluta rezultatele pozitive pe care Moldova le înregistreaza în direcția consolidarii instituțiilor și a bunei guvernanțe, în condițiile unui context geopolitic complex,…

- Fostul sef al statului Traian Basescu a declarat, marti, la o intalnire cu parlamentari moldoveni, ca, pentru iesirea din zona gri a Republicii Moldova, trebuie luata in considerare varianta reintregirii tarii. El a avertizat ca, urmare a semnarii Acordului de asociere la UE, economia Republicii…

- Prim vicepresedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, ieri, la Constanta, ca liderul formatiunii, Traian Basescu, lucreaza in aceasta perioada la obiectivul de tara al partidului, unirea Republicii Moldova cu Romania. Asadar, fostul sef al statului nu a abandonat lupta politica, ci a transferat o, temporar,…

- BusinessMark, AEO FORUM Romania in parteneriat cu AEO Network si Camera de Comert si Industrie din Republica Moldova anunta desfasurarea conferintei "Facilitati si provocari vamale in comertul dintre Romania si Republica Moldova", ce va avea loc pe 22 noiembrie la Hotel InterContinental, Bucuresti.…

- Un numar de 300 de vinuri din Romania, Republica Moldova, Ungaria, Italia, Franța și Portugalia sunt pregatite pentru degustare la standurile celor 32 de expozanți, prezenți la a patra ediție RoVinHud. Evenimentul incepe azi la Hotel Timișoara din orașul de pe Bega și promoveaza vinul de calitate, educația…

- Invitatia lui Igor Dodon este primita cu raceala din partea politicienilor din Romania! Fostul presedinte Traian Basescu i-a sugerat, voalat, presedintelui Klaus Iohannis sa refuze invitatia presedintelui Moldovean de a efectua o vizita oficiala in Republica Moldova. "Un sef al statului roman poate…

- Soferul unui TIR, incarcat cu cereale, inmatricular in Rep. Moldova, nu s-ar fi asigurat in momentul unei depașiri și a intrat in coliziune cu un microbuz de pasageri. In urma impactului douasprezece persoane au fost ranite. S-a intamplat in localitatea Raducaneni, judetul Iasi din Romania, informeaza…

- Continua seria înfrațirilor între localitațile din România și cele din Republica Moldova. De data aceasta este vorba despre comuna Sângeru (județul Prahova și Sîngereii Noi (raionul Sîngerei). Acordul de înfrațire a fost semnat în Republica Moldova,…

- Romania ar trebui sa fie ingrijorata ca Republica Moldova a intrecut-o in ceea ce priveste climatul de business. Declaratia a fost facuta de ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm.

- "Un raport publicat acum cateva zile de Banca Mondiala privind climatul de business nu doar in Romania, ci in toate tarile din lume, arata ca unele tari si-au imbunatatit pozitia, inclusiv, spre surprinderea mea, Republica Moldova, care este acum cu putin mai sus decat Romania in ceea ce priveste…

- Un raport realizat de Banca Mondiala, publicat zilele trecute, arata ca Republica Moldova se afla in fața Romaniei in ceea ce privește climatul de business, ceea ce este ingrijorator, a declarat, vineri, ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, la evenimentul "Topul Național al Firmelor Private…

- Unul dintre cei mai tineri și consecvenți oameni publici romani, istoric, gazetar și politician, nascut in Republica Moldova, Eugen Tomac a fost și ramane credincios proiectului sau de suflet: unirea Republicii Moldova cu Romania. Cum a evoluat relația dintre cele doua țari, ce inseamna sa lupți pe…

- Romania – Republica Moldova 4-1 (2-0) VICTORIE… Stadionul Municipal din Vaslui a fost, ieri, in premiera, gazda unui meci dintre doua echipe nationale. Este vorba despre partida amicala dintre reprezentativele feminine Under 15 ale Romaniei si Republicii Moldova, castigata de gazde cu scorul de 4 -1.…

- Republica Moldova ocupa poziția 44 i clasamentul Bancii Mondiale, Doing Business. Acesta fiind urmata de Romania, care a coborat, anul acesta, noua poziții fața de anul trecut, ocupand poziția 45 intre 190 de țari. Potrivit presei de peste Prut, principalele puncte slabe ale Romaniei, sunt racordarea…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat intr-un interviu acordat marți agenției de presa TASS ca, in discuțiile sale cu reprezentanți americani, a remarcat faptul ca aceștia privesc Chișinaul prin ochii Romaniei vecine, unde se ascund planurile de unire, dar ca, de fapt, Romania nu…

- Romania – Republica Moldova, ora 14:00 EVENIMENT… Pentru prima data in istoria sa, stadionul Municipal din Vaslui va gazdui doua meciuri intre doua echipe nationale. Este vorba despre reprezentativele feminine de fotbal Under15 ale Romaniei si Republicii Moldova, care vor juca doua amicale, azi, incepand…

- Moldova a trecut oficial la ora de iarna. Asa ca ora 4 a devenit 3 , iar ziua de astazi este asadar, cea mai lunga: va avea 25 de ore. Medicii spun ca trecerea la ora de iarna poate avea unele efecte nedorite, în special asupra vârstnicilor. Prima data tara noastra a…

- Conform Institutului Național de Statistica (INS), 389.000 de oameni și-au schimbat domiciliul dintr-o localitate a României în alta, tot din România, în ultimul an de zile, informeaza un articol publicat de Press One. Aceasta ar fi cea mai mare migrație interna…

- Unul dintre cei mai mari suporteri ai numeroaselor acțiuni de caritate și proiecte sociale din Romania și Republica Moldova, patronul Fundației Hope and Homes for Children (HHC) și patronul retelei internationale Hospices of Hope, prințesa Marina Sturdza a decedat ieri la New York.

- Cel mai mare retailer de pe piata de bricolaj din Romania, Dedeman, care intentiona sa construiasca un complex comercial in Chisinau, a anuntat ca se retrage din Republica Moldova, “din cauza barierelor administrative, birocrației excesive și lipsei unei certitudini in privința unei decizii a autoritaților…