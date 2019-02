La Chișinau, a avut loc, astazi, inaugurarea oficiala a inceperii lucrarilor la proiectul de interconectare Iași-Ungheni-Chișinau Faza a II-a, obiectiv declarat de interes național in Republica Moldova. Acesta este un proiect strategic și pentru Romania, pentru SNTGN Transgaz SA, el reprezentand dovada concreta a angajamentului prin care țara noastra sprijina Republica Moldova in realizarea obiectivului de consolidare a securitații energetice și de integrare in piața energetica a Uniunii Europene.

Evenimentul s-a bucurat de prezența doamnei Ana Birchall, Vicepremier al Guvernului Romaniei…