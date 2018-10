Stiri pe aceeasi tema

- In prima parte a anului 2017 (luna mai) Comisia Europeana a dat in judecata Romania pentru neinchiderea a 68 de depozite de gunoi care incalcau o directiva europeana privind mediul și care nu au primit autorizație care sa le permita sa funcționeze in continuare. Astfel, joi 18 octombrie 2018, Curtea…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a pronuntat hotararea in cauza C-301/17 Comisia Europeana c. Romania, privind obligațiea Statelor membre de a lua masurile necesare pentru a inchide siturile care nu au primit o autorizație. Romania a fost gasita vinovata pentru neaplicarea directivei privind…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus marti anularea amenzii de 100.000 de lei aplicate, in aprilie 2017, de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) fostului director general al NN Pensii Raluca Tintoiu, informeaza agerpres.ro. Judecatorii au mai stabilit ca ASF sa-i plateasca Ralucai Tintoiu…

- Romania risca sa fie condamnata de Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a transpus in legislatia nationala directia privind prevenirea spalarii banilor. Acest lucru s-ar putea intampla chiar in timpul presedintiei semestriale a Romaniei, in conditiile in care, de la intrarea in vigoare…

- Comisia Europeana a trimis Romania la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru neindeplinirea obligației de transpunere a Directivei 2015/849/UE privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finanțarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012…