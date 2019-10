Stiri pe aceeasi tema

- La data de 25 septembrie, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, efectueaza 59 de perchezitii la sediul social…

- Alocatiile pentru sustinerea familiei, platite in iulie 2019, au totalizat 30,33 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 168,91 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), anunta AGERPRES. In luna iulie, erau inregistrati 179.602 de…

- Suma totala platita in iulie 2019 de statul roman pentru ajutorul social (venit minim garantat) s-a ridicat la 44,278 milioane de lei, valoarea medie platita fiind de 262,09 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In iulie 2019, au beneficiat…

- In iulie 2019, au beneficiat de acest ajutor social 168.947 persoane. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in judetele Dolj - 11.147 persoane, Buzau - 9.156 si Bacau - 8.996. La finele lunii iulie, erau suspendati de la plata 17.592 beneficiari, cei mai multi din Dolj - 1.459, Bacau - 1.104…

- Armata Romaniei recruteaza rezervisti voluntari. 1.300 de locuri disponibile. Ministerul Apararii Naționale organizeaza, intre 1 și 23 august, o campanie de recrutare și selecție pentru cetațenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei. Astfel,…

