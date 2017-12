Romania, cea mai mare inegalitate a veniturilor din UE: Prapastia dintre bogati si saraci e uriasa

Stiri pe aceeasi tema

- Romania inregistra, in 2015, cea mai mare inegalitate a veniturilor din Uniunea Europeana (UE), fiind urmata de Lituania si Bulgaria, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS) transmisa la solicitarea AGERPRES."In Romania, inegalitatea veniturilor este superioara…

- Selectia Nationala Eurovision Romania a atras 72 de piese in cursa pentru un bilet pentru scena din Lisabona Feli, Jukebox, MIHAI, Alex Florea, Eduard Santha sau Xandra, dar si compozitori din strainatate - Suedia, Belgia, Italia, Spania si Republica Moldova, pe lista concurentilor din acest an Editia…

- Partidul Popular (OVP, centru-dreapta, consevator), condus de Sebastian Kurz, si Partidul Libertatii (FPO) au ajuns la un acord pentru formarea noului guvern de la Viena, au anuntat surse familiare cu negocierile intre cele doua formatiuni, potrivit postului Dpa. In urma negocierilor, Sebastian…

- Jumatate din populatia Romaniei se confrunta cu deprivare materiala si sociala, tara fiind urmata de Bulgaria (48%), la polul opus situandu-se statele nordice, potrivit datelor din 2016 publicate, marti, intr-un raport al Eurostat. Cea mai mare rata de deprivare materiala si sociala se inregistreaza…

- „In iunie am spus ca este timpul de a o trezi pe Frumoasa Adormita a Tratatului de la Lisabona: cooperarea structurata permanenta. Sase luni mai tarziu se intampla. Salut pasii facuti astazi de statele membre pentru a fonda o Uniune Europeana a Apararii. Europa nu poate si nu ar trebui sa externalizeze…

- Recolta de porumb boabe a Romaniei a depașit 14,5 milioane de tone in acest an, producția medie obținuta fiind de aproape 6 tone la hectar, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Potrivit INS, țara noastra ar putea ocupa locul I in UE cu doua producții, cea de porumb și…

- Documente atasate: Priuect de lege Vinerea Mare Parlamentarii initiatori amintesc ca la inceputul anului 2017, Comisia Europeana a stabilit sarbatorile legale pentru instituțiile Uniunii Europene. Printre acestea figureaza si Vinerea Mare. Inițiatorii mai menționeaza ca, la nivelul statelor…

- Institutul Național de Statistica (INS) arata intr-o publicație ca persoanele din gospodariile considerate bogate au obținut venituri de 7,2 ori mai mari decat cele din gospodariile sarace. ‘In anul 2016, persoanele din gospodariile considerate bogate au obținut un volum total de venituri de 7,2 ori…

- Gospodariile din UE au cheltuit pe bauturi alcoolice 1,6% din totalul cheltuielilor lor de consum din 2016, ceea ce reprezinta cheltuieli totale de aproape 130 de miliarde de euro, echivalentul a 0,9% din PIB-ul UE sau peste 250 euro pe locuitor, arata datele publicate luni de Eurostat. Cifrele…

- Introducerea cotei unice in 2005 a marit coruptia si evaziunea prin eliminarea globalizarii veniturilor, iar impozitarea cu cote "moderat progresive" ar contribui la o reconciliere ("due dilligence") la nivel national, a declarat prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu. "Solutia pentru…

- Romania ar trebui sa renunte la cota unica “IERI”, pentru ca, desi a redus birocratia, acest sistem de impozitare a permis cresterea coruptiei si a evaziunii fiscale prin eliminarea globalizarii veniturilor, sustine prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu.…

- Microintreprinderile (firmele cu pana la noua angajati) au cea mai mare contributie la exporturile intracomunitare in sase state membre UE: Belgia (unde microintreprinderile sunt responsabile pentru 46% din totalul exporturilor intra-UE), Malta (37%), Ungaria (26%), Marea Britanie (23%), Romania si…

- Acestea sunt Belgia (unde microintreprinderile sunt responsabile pentru 46% din totalul exporturilor intra-UE), Malta (37%), Ungaria (26%), Marea Britanie (23%), Romania si Suedia (ambele cu 19%), potrivit datelor publicate marti de Eurostat. La nivel general, Intreprinderile Mici si Mijlocii…

- Aproape jumatate (49,2%) dintre copiii din Romania erau expusi, anul trecut, riscului saraciei si excluziunii sociale, cel mai inalt procent din randul statelor membre ale Uniunii Europene, si aproape dublu fata de media de 26,4% inregistrata la nivelul UE, arata datele publicate luni de Eurostat.…

- La polul opus, țarile UE unde copiii sunt cel mai puțin expuși riscului saraciei și excluziunii sociale sunt Danemarca (13,8%), Finlanda (14,7%), Slovenia (14,9%) și Cehia (17,4%). Conform datelor Eurostat, in anul 2016 un numar de aproximativ 24,816 milioane de copii cu varsta cuprinsa intre…

- In aceasta saptamana, Oficiul European de Statistica – Eurostat a dat publicitații cifre provizorii care ofera o imagine asupra creșterii economice in statele Uniunii Europene. Informația care a atras atenția a fost cea legata de Romania. Țara noastra a inregistrat in trimestrul al treilea al acestui…

- Desi in buzunarele romanilor – sau in buzunarele majoritatii romanilor – nu se simte, economia Romaniei are cea mai dinamica crestere la nivel european. Potrivit datelor publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (EUROSTAT), Romania a inregistrat in trimestrul al treilea al…

- ''Situația (referitoare la Rusia) este o preocupare comuna pentru țarile nordice. Ne propunem sa consolidam apararea noastra naționala și sa cooperam pentru a raspunde mai bine motivelor de ingrijorare privind securitatea'', a declarat ministrul apararii finlandez Jussi Niinisto intr-o conferința…

- Angajatorii europeni au lansat anunțurile de recrutare prin intermediul rețelei EURES Romania, din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca. Astfel, ofertele vin din: Spania – 814 locuri de munca: 800 muncitor necalificat – cules capșuni, 10 sudor, 3 tehnician, 1 inginer automatizari;…

- Romania a cazut 9 locuri fata de anul trecut, ocupand pozitia 45 in clasamentul "Doing Business 2018", elaborat de Banca Mondiala (BM), cu un punctaj total de 72,87 puncte, dupa Republica Moldova. Desi scorul general obtinut de Romania in acest an este cu 0,17 puncte mai mare decat cel inregistrat…

- Procesul de imbatranire demografica s-a accentuat in acest an in condițiile in care, la 1 iulie, s-a remarcat o creștere ușoara a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani) și un avans mult mai evident (de 0,3 puncte procentuale) a ponderii populației varstnice (de 65 ani și peste), comparativ cu 1 iulie…

- Decizia adoptata luni de ministrii muncii din statele membre ale Uniunii Europene privind revizuirea directivei europene a lucratorilor detasati este prima reforma europeana a presedintelui francez Emmanuel Macron, chiar daca el nu a obtinut tot ce si-a dorit din aceasta initiativa pe care a sustinut-o…

- Euro, un activ de refugiu, a inceput sa se aprecieze dupa doua sedinte in re­tra­gere, iar marile burse de actiuni europene au luat-o in jos ieri, prima zi a unui sum­mit UE de doua zile tinut in vremuri de cotitura pentru Uniunea Europeana. Alunecarea Austriei spre grupul eurosceptic Visegrad…

- A. M. Tot mai mulți straini pasionați de calatorii sunt atrași de peisajele și obiectivele turistice prahovene. Potrivit unui raport dat publicitații recent de Direcția Județeana de Statistica Prahova, din anul 2007 și pana in 2016, numarul turiștilor de peste hotare a cunoscut o creștere de aproape…

- Anul trecut, peste o treime din populatie era supusa riscului de saracie si excluziune sociala in trei state membre din Uniunea Europeana: Bulgaria (40,4%), Romania (38,8%) si Grecia (35,6%), arata datele prezentate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Nivelurile cele mai reduse…

- Summit pe tema calitații hranei in Europa de Est Foto: Arhiva/ România sustine ideea ca la nivelul Uniunii Europene se impune stabilirea unei baze legislative clare, a unor metodologii de control specifice, cu caracter unitar, si a cooperarii între statele membre si Comisia Europeana,…

- Comisia Europeana a inclus alte cinci state, printre care si Romania, pe lista celor care pot creste suma platita in avans fermierilor afectati de conditiile climatice dificile din prima jumatate a acestui an, se arata intr-un comunicat transmis joi de Executivul european. Acordul acopera…

- Prețurile la locuințele din Romania au urcat cu 4,9% in trimestrul doi din 2017, comparativ cu precedentele trei luni, aceasta fiind a treia mare creștere inregistrata in randul statelor membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Toate cele 55 de natiuni afiliate la UEFA vor participa. Echipele vor fi impartite in patru ligi, conform coeficientului din clasamentul UEFA de la finalul preliminariilor pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2018, gazduit de Rusia. Liga Natiunilor va incepe in septembrie 2018.…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a anunțat, vineri, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES, semnarea unei Declarații comune, impreuna cu alte 14 asociații ale transportatorilor rutieri din Uniunea Europeana (UE), impotriva aplicarii Directivei privind detașarea…

- ''Infractorii ignora frontierele și este timpul de a-i opri, oferindu-le procurorilor instrumentele de care au nevoie pentru a acționa in plan transfrontalier'', au subliniat comisarii europeni Vera Jurova (justiție) și Gunther Oettinger (buget).Noua instanța independenta antifrauda va…

- Retailerul online Remix Second Hand, care opereaza in Polonia, Grecia, Ungaria, Slovacia, Cehia și Bulgaria, lanseaza un nou proiect in Romania - "Vinde catre Remix", care va permite clienților sai sa-și vanda articolele de imbracaminte și accesoriile pe remixshop.com, aducandu-le astfel mai mult spațiu…

- Prețul energiei electrice din Romania a fost in cel de-al doilea trimestru de 41 de euro pe fiecare MWh, mai mare decat media europeana, de 37 de euro, și peste nivelul inregistrat intr-o serie de state precum Franța, Germania, Olanda, Austria sau Suedia, releva datele DG Energy , directoratul pentru…

- Romania a avut, in primele opt luni ale anului, peste 8,3 milioane de turiști. Dintre aceștia, circa 22,5% au fost straini, ponderi similare cu cele raportate in perioada similara a anului anterior, conform datelor Institutului Național de Statistica (INS). Advertisement De la inceputul anului și pana…

- Romania este cel mai slab stat din Uniunea Europeana (UE) la colectarea TVA , Fiscul roman colectand mai puțin de doua treimi din total, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene . Mai exact, Romania are un deficit de colectare de 37,2%, cel mai mare din UE. Asta inseamna ca, de fapt, statul incaseaza…