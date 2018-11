Stiri pe aceeasi tema

- Problemele care afecteaza principiile statului de drept in Romania, Polonia si Ungaria au impact negativ asupra investitiilor si dezvoltarii economice, afirma Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar UE pentru Locuri de munca, Investitii, Crestere economica si Concurenta.…

- Romania a avut a treia mare crestere de productie agricola din UE, in 2017, cu 13,6%, dupa Estonia (18,2%) si Irlanda (13,6%), urmata de Marea Britanie (12,6%) si Polonia (11,1%), informeaza Eurostat.

- Romania a consemnat in octombrie a doua cea mai mare rata anuala a inflatiei din Uniunea Europeana (UE), cu un nivel de 4,2%, in scadere de la 4,7% in septembrie, conform datelor prezentate vineri de Eurostat - Biroul european de statistica, scrie realitatea.net. Romania a fost depasita in octombrie…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in octombrie la 2,2% in zona euro si in Uniunea Europeana, de la 2,1% luna precedenta, in timp ce Estonia si Romania au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In zona euro, este…

- Sumele de bani trimise de rezidentii din UE catre tari din afara Uniunii Europene, denumite transferuri personale, s-au ridicat la 32,7 miliarde de euro in 2017, in crestere comparativ cu 31,8 miliarde de euro in 2016, in timp ce intrarile in UE au totalizat 10,7 miliarde de euro, fata de 10,1 miliarde…

- Pentru Europa emergenta, daca 2017 a fost anul cresterilor economice record sI al exuberantei, 2018 si 2019 vor fi anii marii incetiniri, se arata in prognoza economica de toamna a Fondului Monetar International, unde se arata, printre altele, ca Turcia se apropie de stagnare, Iranul asediat economic…

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o scadere de 9,1% in iulie, comparativ cu luna precedenta, acesta fiind cel mai semnificativ declin lunar al lucrarilor de constructii din Uniunea Europeana, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Lucrările…

- Romania se afla pe primul loc in Uniunea Europeana la cresterea preturilor pentru produse si servicii, cu 257% in perioada 2000-2017, urmata de Islanda (108,3%), Ungaria (98%) si Letonia (86,7%), arata datele furnizate luni de Eurostat.