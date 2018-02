Stiri pe aceeasi tema

- Bursa newyorkeza a trecut luni printr-unul dintre cele mai tensionate momente din ultimii ani, iar la inchidere indicele Dow Jonea a consemnat o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare fluctuatie zilnica de la criza financiara din 2008, noteaza BBC.Citeste si: Inca un GIGANT din Romania pune…

- Urmare evenimentului „Deschiderea negocierilor de semnare a unui acord de liber schimb intre Uniunea Europeana, Noua Zeelanda și Australia”, ce a avut loc la data de 1 februarie 2018, firmele și experții participanți au semnalat urmatoarele elemente de interes, in cadrul negocierilor, care vor fi prezentate…

- Decalajul veniturilor intre generatiile din Europa a crescut semnificativ in detrimentul tinerilor si, fara o politica adecvata, "o intreaga generatie ar putea sa nu isi mai revina niciodata", avertizeaza Fondul Monetar International (FMI) intr-un studiu publicat recent, transmite AFP.Potrivit FMI,…

- Clujul, cel mai dorit oraș pentru mutare in 2018. Tendințele imobiliare ale anului Marile companii vor viza in acest an extinderea sau inființarea unor birouri in afara capitalei, iar Cluj-Napoca va fi cel mai accesat dintre orașele principale ale Romaniei, alaturi de Timișoara și de Iași, prognozeaza…

- "Legea prevenirii a fost promulgata in decembrie 2017 si urmeaza a fi adoptata o hotarare de Guvern care va contine contraventiile care vor intra sub incidenta legii, precum si procesul verbal si planul de conformare. Azi ne mai lipsesc doar doua avize, iar saptamana viitoare vom intra cu hotararea…

- Uniunea Europeana gandește un pachet de masuri care va permite economiilor naționale o flexibilizare. Astfel, statele membre au dreptul de a reduce TVA in anumite sectoare, cu condiția ca media sa ramana de 12%. De la aceasta regula sunt exceptate alcoolul, tigarile, armele și jocurile de noroc.…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, el mentionand cresteri in acest sens in relatia cu Canada, Iran, India, China, Germania, Polonia,…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna decembrie 2017 pana la 1,7%, de la 1,8% in luna noiembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,8%), Marea Britanie (3%) si Romania (2,6%), arata datele publicate, miercuri, de Oficiul…

- Dupa nenumaratele embargouri și piedici puse vinificatorilor moldoveni de catre Federația Rusa, producatorii moldoveni s-au reorientat pe piețele din vest. Astfel de la o cota de piața de 70% acum 12 ani, Rusia în prezent nu mai este în preferințele vinificatorilor moldoveni. Este opinia…

- In topul meseriilor de perspectiva, alaturi de cei din IT, raman si medicii, finantistii, zidarii, zugravii sau electricienii, informeaza stirileprotv.ro. Domeniul IT va domina piata muncii mult timp. Numai la Cluj sunt peste 14 mii de specialisti. Concurenta este mare, la fel si avantajele. Titus Mic,…

- Cele mai multe joburi disponibile la început de an sunt pentru candidatii cu experienta în domeniul IT, în vânzari si retail, în domeniul economic si în cel al transporturilor, potrivit unei analize

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detasare, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern din 28 decembrie a.c. Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu…

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, aproape jumatate (45%) spun ca 2017 a fost mai prost decat precedentul, iar 46% cred ca 2018 va fi si mai prost, conform unui studiu IRES dat publicitatii vineri. Uniunea Europeana si primarul se situeaza pe…

- O Hotarare de Guvern adoptata joi stabilește ca, in anul 2018, contingentul de lucratori straini nou-admiși pe piața de munca din Romania sa se ridice la 7.000, in baza avizelor de angajare/detașare.

- Dinamica pietei muncii ii obliga pe multi sa isi regandeasca planurile de cariera, multi fiind aceia care apeleaza la cursuri de calificare sau reconversie profesionala. Romania a trecut, intr-un timp relativ scurt, de la o economie centralizata de tip comunist la una de tip capitalist, in care piata…

- Cea mai mare parte a banilor a fost achitata Uniunii Europene, respectiv 1,254 miliarde euro. Varful de plata al acestui an a fost in septembrie, cand a fost rambursata o suma de peste 1,179 miliarde de euro, atat la Uniunea Europeana, cat si la Banca Mondiala (BM). Cea mai mare parte a sumei…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a crescut, in noiembrie, fata de luna anterioara, pana la valoarea de 44,1 puncte, fiind corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, se arata intr-un comunicat de presa al CFA Romania, transmis, marti, Agerpres. Potrivit…

- Soferii romani au fost obligati sa suporte, mai ales in ultima parte a anului, impactul dublu al cresterii preturilor la petrol, dar si al cresterii taxelor. Un plin de motorina este acum cu 42 de lei mai scump decat acum sase luni. La data de 18 decembrie (ultimele date disponibile) pretul…

- Clujul joaca un rol minor in piața vinului Afacerile generate de producatorii din Cluj pe piața vinului se ridica la 463.000 de euro, cu mult sub cele ale județelor lidere din Muntenia sau Moldova. Dupa falimentul Murfatlar, cel de-al șaselea jucator din piața, industria vinului a revenit pe creștere…

- Premierul Mihai Tudose a explicat în plenul Parlamentului planul bugetar pentru anul 2018. ”Implementarea bugetului anual reprezinta un moment deosebit de important pentru România. Un moment în care sunt prezentate și prioritizate toate proiectele Guvernului pentru…

- Deja un ansamblu rezidențial bine-cunoscut și cu o poziție consolidata in piața, in Cosmopolis se continua dezvoltarea imobilelor și extinderea proiectului in faze de construcție multiple. Dezvoltatorul Opus Land a reușit ca in cei 10 ani de activitate sa stranga in Cosmopolis o comunitate ce numara…

- Dupa o absenta de 5 ani, ING Romania a decis sa redevina participant la piata de capital locala. In urma hotararii Consiliului Bursei de Valori Bucuresti din 11 decembrie 2017, s-a aprobat acordarea calitatii de Participant la sistemul de tranzactionare al BVB pe piata reglementata la vedere si inscrierea…

- Bursa de Valori de la Bucuresti, catalogata inca piata de frontiera, a scazut de la inceputul lunii decembrie si pana pe 12 decembrie cu aproape 3%, cea mai slaba dinamica dupa cea din 2014 incoace, si este probabil sa inchida ultima luna din 2017 pe minus in conditiile in care analistii se asteapta…

- Rata ocuparii forței de munca în țarile Uniunii Europene a atins un maxim istoric, arata un studiu Eurostat, publicat miercuri. România se afla spre coada clasamentului, pentru ca acest indicativ a ramas stabil în perioada analizata.

- Integrarea Serbiei in Uniunea Europeana o fac Romania, Bulgaria și Grecia prin infrastructura comuna, dezvoltarea economica și schimburile culturale. Este declaratia facuta de premierul Mihai Tudose la Belgrad, acolo unde a participat la reunirea celor patru state alaturi de omologii din Bulgaria si…

- Prioritatea zero - situația cetațenilor romani din M. Britanie #Brexit Dupa anuntul încheierii primei faze a negocierilor dintre britanici si europeni, ministrul român de Externe crede ca important este acum ca autoritatile de la Londra sa detalieze prevederile referitoare la drepturile…

- Deoarece in cazul glo nu exista ardere, asa cum se intampla in cazul tigarilor traditionale, utilizarea glo are potentialul de a fi mai putin riscanta decat fumatul, sustine compania. Principalul avantaj al glo fata de competitorul iQOS, lansat de Philip Morris, sustine BAT, este faptul ca glo are…

- Schimbarile legislative in materie de salarizare, impozitare si contributii anuntate pentru inceputul anului viitor ii fac pe angajatii romani sa nu mai fie la fel de optimisti in privinta viitorului lor pe piata muncii. "Impreuna cu elemente percepute a fi negative, specifice companiilor…

- Piața muncii va fi dominata de pesimism, anul viitor, pe fondul schimbarilor legislative in materie de salarizare, impozitare și contribuții anunțate de Executiv. Astfel, pentru ca pesimismul lipsește la majoritatea angajaților, mai bine de 60% dintre romani vor sa iși schimbe locul de munca in 2018.…

- Schimbarile legislative in materie de salarizare, impozitare și contribuții anunțate pentru inceputul anului viitor ii fac pe angajații romani sa nu mai fie la fel de optimiști in privința viitorului lor pe piața muncii, potrivit unui comunicat transmis de platforma Undelucram.ro. Principalii indicatori…

- Angajatii despre piata muncii in 2018: salarii reduse, munca multa, stres mare Angajații din Romania se așteapta pentru anul viitor la mai multa munca depusa, la mai mult stres și la mai puțini bani. Schimbarile legislative în materie de salarizare, impozitare și contribuții anunțate pentru…

- Schimbarile legislative legate de salarizare, impozitare si contributii anuntate pentru inceputul anului viitor ii fac pe angajatii romani sa nu fie foarte optimisti in privinta viitorului lor pe piata muncii, iar 61% dintre ei nu se asteapta la o marire a salariului in urmatoarele sase luni, potrivit…

- Primarii din Chișinau, Bucuresti, Cluj si Brasov ar trebui sa dea un telefon primarului din Oradea si sa-l intrebe cum a reusit sa transforme piata Unirii din Oradea, piata centrala a orasului pe modelul celor din Viena sau Budapesta.

- "In ceea ce priveste propunerile pentru modificarea legilor Justitiei in Romania, bineinteles, oricare tara poate sa decida in ceea ce priveste legislatia care este potrivita (...), conform Constitutiei si a procedurilor parlamentare. Dupa parerea mea, in Romania s-a facut un progres enorm dupa aderarea…

- Piata restaurantelor s-a dublat in perioada 2008-2016, pa­na la 8,5 mld. lei anul trecut, sustinuta de reducerea TVA, cres­terea turismului si a puterii de cumparare. Numarul de ju­catori a avansat in aceeasi perioada cu doar 27%, ceea ce in­seamna ca vanzarile medii per unitate au crescut…

- Presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania afirma despre preluarea Bancpost de catre Banca Transilvania ca tranzactia reprezinta o oportunitate de crestere a businessului si de consolidare a pozitiei bancii in piata. “Achizitionarea Bancpost este o oportunitate pentru…

- 11 idei inovatoare au fost selectionate, joi, la Tallinn, in finala concursului Ideas from Europe, sustinut de Uniunea Europeana. Ideile, prezentate la o sesiune de pitching in capitala Estoniei, abordeaza domenii de la apicultura pana la productia de energie. Romania a fost reprezentata in semifinala…

- Romania a primit de la Uniunea Europeana, pana in luna septembrie inclusiv, fonduri de 43,919 miliarde de euro, și a platit catre bugetul UE contribuții de 14,908 miliarde de euro, potrivit unei statistici oficiale a Departamentului pentru Fonduri Europene. Asadar, ...

- Daca luati antibiotice din proprie inițiativa, nu faceti decat sa cresteti forta bacteriilor, care devin tot mai rezistente la tratament. Acest avertisment pare sa aiba efect in Romania. Pentru prima data, consumul de antibiotice a scazut, anul trecut.

- Discutiile s-au centrat pe asigurarea de locuri de munca echitabile, crestere incluziva, oportunitati egale si responsabilitate comuna, dar si existenta unor piete ale muncii europene functionale si echitabile, protectie sociala eficienta si sustenabila si promovarea dialogului social, potrivit…

- "In ceea ce priveste principalele provocari care trebuie abordate pentru a imbunatați accesul tuturor barbaților și femeilor pe piața muncii, consider ca educația, inclusiv invațarea continua de-a lungul vieții, este esențiala pentru ca cetațenii noștri sa fie pregatiți sa indeplineasca noile cerințe…

- Din cei 140 de producatori de vinuri din Republica Moldova, 23 exporta pe piața din România. Chiar daca de peste Prut pleaca spre piața locala doar 6% din exporturile realizate de producatorii moldoveni de vin, aceștia au ales țara noastra drept poarta spre statele din Uniunea Europeana.…

- ”Daca acțiunile Guvernului și Parlamentului Romaniei cu privire la procesul de modificare a legilor justiției vor continua in aceeași direcție ca și pana acum, Romania va face pași inapoi in ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar și lupta impotriva corupției.”, se arata intr-un comunicat…

- Comisia Europeana a publicat raportul privind progresele inregistrate de Romania in cadrul mecanismului de Cooperare si Verificare, anuntand ca s-au facut progrese in domenii precum verificarea conflictelor de interese, dar sunt mentionate si provocari la adresa independentei Justitiei. …

- Un producator important de oua de pe piața din Romania care furnizeaza marfa inclusiv in supermarketurile din țara susține ca scumpirea acestui aliment esențial a fost provocata de blocarea importurilor din țari precum Polonia și Cehia, impusa de Uniunea Europeana. Acesta il contrazice astfel pe ministrul…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, marti, pe Facebook, ca nivelul cresterii economice pe trimestrul III, de 8,6%, reprezinta rezultatul muncii depuse de romani si de catre companiile corecte din Romania. De asemenea, Tudose sustine ca este vorba de o crestere economica sustenabila, el precizand…

- Romania arata ca o tara rupta in doua. Intr-o parte sunt locuri de munca, dar nu se mai gasesc muncitori, iar in cealalta parte nu sunt locuri de munca si sunt multi someri. Suprapuse...

- Una dintre cele mai cunoscute companii din Romania face o gaura imensa in bugetul de stat. Cu un profit net in valoare de 1,85 miliarde de lei, in creștere de peste doua ori (111%) fața de rezultatul net afișat in perioada similara a anului trecut, de 878 de milioane de lei, compania este principala…

- "Avem excedent de forta de munca la primar si gimnazial, forta de munca mai putin pregatita. Un excedent de forta de munca la categoria profesionisti exista, dar el este in scadere. Totodata, avem un deficit in crestere a fortei de munca cu pregatire inalta. Aceasta este ceruta din ce in ce mai mult…

- Comisia Europeana anticipeaza o cresterea a Produsului Intern Brut (PIB) de 5,7% in 2017, de 4,4% in 2018 si de 4,1% in 2019, potrivit prognozei din toamna publicata joi de institutie. Comisia prognoza, in primavara, o crestere economica de 4,3% in 2017 si de 3,7% in 2018, pentru Romania.…