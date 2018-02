Stiri pe aceeasi tema

- Pelicula "Nu ma atinge-ma"/ "Touch me not", a regizoarei romance Adina Pintilie, a castigat sambata Ursul de Aur, fiind desemnata cel mai bun film din competitia oficiala a Berlinalei. "Filmat pe o perioada de 10 saptamani, intre anii 2015 si 2017, cu o distributie mixta de actori profesionisti…

- Filmul Adinei Pintilie (38 de ani), „Nu ma atinge-ma”, a fost selectat in cadrul Festivalului de Film de la Berlin, marcand o premiera: este prima regizoare de film din Romania care participa in competitia oficiala a festivalului, ajuns la cea de-a 68-a editie. Intr-un interviu pentru „Weekend Adevarul”,…

- Moldindconbank și Mastercard au desemnat caștigatorii etapei a doua a promoției „Calatorește in lumea filmului" și caștigatorul premiului mare - Victoria Urechean, care va avea astfel posibilitatea sa mearga la Festivalul Internațional de Film de la Berlin.

- 68, acesta este numarul edițiilor la care a ajuns Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Așadar, in Germania, pana la 25 februarie, cand va avea loc ceremonia de premiere pe secțiuni, filme de pe intreg mapamondul, in cautarea succesului și a recunoașterii din partea lumii celei de a șaptea…

- Eveniment important pentru cinematografia româneasca. Cel mai nou film al regizorului Corneliu Porumboiu va fi prezentat vineri în cadrul Festivalului Internațional de la Berlin, în secțiunea Forum.

- Joi s-a dat startul celei de-a 68-a ediție a Festivalului de film de la Berlin, unul dintre cele mai așteptate evenimentele de premiere ale anului. Romania este reprezentata la aproape toate categoriile de la Berlinala, ba mai mult, Regizorul Calin Peter Netzer, care a caștigat Ursul de Aur in 2013…

- Numeroase productii romanesti au fost selectate in aproape toate sectiunile importante ale celei de a 68-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin, regizorul Calin Peter Netzer fiind ales membru al juriului care va desemna castigatorul premiului pentru cel mai bun film de debut. Romania…

- ACTOR… Un consilier din cadrul Institutiei Prefectului Vaslui joaca rolul principal in filmul “Fotbal Infinit”, regizat de Corneliu Porumboiu. Este vorba despre Laurentiu Ginghina, in varsta de 50 ani, nascut la Beresti, Galati. Pelicula a fost selectionata la sectiunea Forum a Festivalului International…

- Regizorul roman Calin Peter Netzer face parte din juriul care acorda premiul pentru cel mai bun lungmetraj de debut in cadrul Festivalului de Film de la Berlin (15-25 februarie), la care este nominalizata si pelicula Adinei Pintilie „Nu ma atinge-ma”.

- Regizorul roman Corneliu Porumboiu, fiul cunoscutului arbitru și om de afaceri Adrian Porumboiu, va participa și anul acesta la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, la secțiunea Forum, acolo unde cel mai recent documentar al sau, „Fotbal Infinit” a fost selecționat de organizatori. Este a…

- Lungmetrajul de debut al regizoarei Adina Pintilie, "Nu ma atinge-ma", a fost inclus in competitia celei de-a 68-a editii a Festivalului de Film de la Berlin, care va avea loc in perioada 15 - 25 februarie, potrivit site-ului evenimentului.

- Touch Me Not, filmul de debut al regizoarei Adina Pintilie, a fost selectionat pentru cea de-a 68-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin (15-25 februarie), marcand astfel o premiera: este prima regizoare de film din Romania care participa in competitia oficiala a festivalului.

