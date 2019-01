Stiri pe aceeasi tema

- Romania exercita, timp de șase luni, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, Președinția Rotativa a Consiliului Uniunii Europene. Manifestarile culturale organizate cu aceasta ocazie vor urmari promovarea bogației moștenirii culturale, țarile Uniunii Europene fiind legate atat de o istorie cat și de un…

- Marșuri pentru eroi, procesiuni cu torțe, parastase, slujbe, depuneri de coroane, ședințe festive, lansari de carte sau proiecții de film ori concerte. Este un weekend plin la Timișoara, orașul care in urma cu 29 de ani dadea startul Revoluției din Decembrie 1989. Acum 29 de ani, primii romani care…

- „Procesul comunistilor din Romania" il va aduce vineri, pe 14 decembrie, in fata unei instante de judecata pe Gheorghe Gheorghiu-Dej. Sedinta publica face parte dintr-un proiect initiat de Universitatea „Petre Andrei" din Iasi, Institutul de Studiere a Ideologiilor si Primaria Municipiului Iasi, fiind…

- Județul Suceava va gazdui un eveniment european in perioada in care Romania va deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Este vorba de Reuniunea directorilor generali in domeniul padurilor, care va avea loc in perioada 5 – 6 iunie 20 I 9 la Gura Humorului. In acest sens Consiliul Județean Suceava…

- Premierul Finlandei, Juha Sipila, a afirmat, intr-un interviu aparut la radioul public de la Helsinki, ca tara sa ar putea prelua președinția Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2019, in loc de 1 iulie, daca acest lucru va fi necesar și daca va primi o solicitare in acest sens din partea Romaniei. Juha…

- In urmatorii 2 ani, vor fi construite 7 hoteluri cu servicii de top. Investitorii mizeaza pe faptul ca vor fi mult mai multi turisti odata ce Romania va prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene, iar Capitala va gazdui partide de fotbal din cadrul Euro 2020.

- Un sunet inspaimantator a fost inregistrat la Palatul Culturii din Iași (vezi atasat), in timpul cutremurului de sambata noaptea, informeaza Romania TV. Citeste si UPG Ploiesti, lovita puternic de cutremur. Structura de rezistenta a fost afectata. 6000 de studenti, in PERICOL VIDEO Undele…

- Proiectata de pionierul arhitecturii moderne romanesti, la dorinta si comanda penultimului premier al Romaniei interbelice, vila Octavian Goga este una dintre casele simbol ale Capitalei. Numita astfel dupa primul sau proprietar, marele poet si om politic transilvanean, vila a fost construita intre…