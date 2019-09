Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani s-au calificat, sambata, in 13 finale, la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Ioannina (Grecia). Printre canotori se afla si sportivi legitimati la CSM Calarasi. Lista finalistilor se poate mari cu Elena-Iuliana Mihai, care va evolua duminica in semifinalele probei de simplu…

- CANOTAJ… Romania va participa cu nu mai putin de 15 echipaje la Campionatele Europene de canotaj Under-23, care vor avea loc sambata si duminica la Ioannina (Grecia). Din lotul Romaniei fac parte si canotoarele din judetul Vaslui, Adriana Ailincai, Madalina Casu si Roxana Parascanu. Este demna de remarcat…

- Romania va participa cu nu mai putin de 15 echipaje la Campionatele Europene de canotaj Under-23, care vor avea loc sambata si duminica la Ioannina (Grecia), potrivit site-ului forului mondial de specialitate. Este demna de remarcat prezenta Nicoletei-Ancuta Bodnar si a Simonei Geanina…

- Romania va fi reprezentata de trei sportivi la Campionatele Europene de sarituri in apa, programate in perioada 5-11 august la Kiev (Ucraina), informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern. Cei trei sportivi sportivi sunt Angelica Muscalu, Antonia Pavel…

- "Habar nu am ce s-a intamplat, nu am inteles nici 1% din termenele juridice. Se pare ca este un cetatean american, care are un club la Sibiu, si care de patru - cinci ani da in judecata federatia Romana de Tenis pentru orice motiv. Eu in situatia in care sunt am treaba. Nu pot sa astept eu pe orice…

- Malina Constantinescu, eleva in clasa a XI-a la Colegiul National din Iasi, a castigat medalia de aur la Olimpiada Balcanica de Fizica de la Salonic. La olimpiada din Grecia, desfasurata in aceasta saptamana, au participat elevi pasionati de fizica din 12 tari, Romania avand patru reprezentanti in concurs.…

- Sportivii romani au cucerit, sambata, trei medalii la Campionatele Europene de atletism Under-23 de la Gaevle (Suedia), una de argint si doua de bronz. Alexandru Novac a castigat argintul in proba de aruncare a sulitei, cu 81,75 metri, fiind devansat in clasamentul final de polonezul Cyprian…

- Romania U21 va intalni Germania U21, in semifinalele Campionatului European de tineret, joi, de la ora 19:00. Partida se va disputa pe Stadio Renato Dall’Ara din Bologna, iar la ora jocului sunt asteptate aproximativ 40 de grade Celsius, potrivit Agerpres. Calificata in semifinale si, totodata, la Jocurile…