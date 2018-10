Stiri pe aceeasi tema

- Argumentul e ca sentintele pronuntate de magistrati nu ar fi justificate. Liderul social-democrat a fost condamnat definitiv, la inchisoare cu suspendare, in Dosarul referendumului si a primit trei ani si jumatate cu executare, in cazul angajarilor de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman.…

- Colega Raluca Daria Diaconiuc a luat premiul special pentru promovarea gimnasticii aerobice romanești. Premiul a fost acordat la finalul celei de-a VIII a ediții a Campionatului Național de Gimnastica organizat in Iași. Organizatorii au resplatit susținerea constanta a jurnalistului Raluca Daria Diaconiuc.…

- Imagini TRAGEDIE imensa. Doi oameni au murit dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat Șoferul, aflat la volanul unei mașini cu mulți cai putere, a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat. Nenorocirea a avut loc intre localitațile Murta și Tamburești, pe drumul național 55, informeaza Romania TV…

- Un bloc de trei etaje din Sectorul 5 din Romania a ars cu totul vineri noapte. Focul a pornit de la o casa din apropiere si s-a extins rapid. Noua oameni, printre care si un pompier, au avut nevoie de ajutorul medicilor. Pagubele materiale sunt uriase.

- Peste 165 de cazuri de meningite si meningo-encefalite cauzate de infectia cu virusul West Nile au fost inregistrate incepand din 2 mai si pana in 6 septembrie, anunta Ministerul Sanatatii (MS).

- Europarlamentarul Norica Nicolai a precizat ca imaginile cu jandarmii care lovesc oameni cu mainile ridicate au fost trucate. Afirmația europarlamentarului ALDE a fost facuta la Gorj și redata de Adevarul.ro. Europarlamentarul Norica Nicolai a precizat ca imaginile cu jandarmii care lovesc oameni cu…

- Conform meteorologilor ANM, vremea in Romania va fi frumoasa in urmatoarea perioada, dar in același timp, foarte calduroasa, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 34 de grade Celsius.