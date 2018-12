Stiri pe aceeasi tema

- Cu referire la reuniunea speciala a Consiliului European (articolul 50), desfașurata in cursul zilei de astazi, la Bruxelles, Ministerul Afacerilor Externe anunța agrearea Acordului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din UE și aprobarea Declarației politice privind…

- Potrivit unui comunicat al Executivului roman, discutiile vor aborda stadiul si perspectivele relatiei bilaterale, inclusiv componentele sectoriale subsumate acesteia, cu evaluarea stadiului implementarii proiectelor de cooperare bilaterala derulate de Romania in Republica Moldova si explorarea optiunilor…

- In timpul unei dezbateri pe tema Acordului de Asociere UE-Republica Moldova, Maria Gabriela Zoana, cea care a ajuns in Parlamentul European pe locul eliberat de Viorica Dancila cand a preluat funcția de prim-ministru al Romaniei, a ținut sa precizeze (și sa sublinieze) ca Moldova se invecineaza cu Rusia.…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, va prezenta marti dupa-amiaza la Bruxelles rapoartele privind progresele inregistrate de Romania si Bulgaria in cadrul Mecanismului…

- Documentul contine o serie de ingrijorari in legatura cu deteriorarea situatiei privind respectarea valorilor democratice in Republica Moldova, legate in special de adoptarea sistemul mixt de vot si de invalidarea alegerilor din capitala republicii, informeaza Radio Chisinau, informeaza Agerpres.…

- Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European a aprobat marti, cu 31 de voturi pentru si 5 impotriva, proiectul Raportului privind aplicarea Acordului de Asociere cu Republica Moldova. Documentul contine o serie de ingrijorari in legatura cu deteriorarea situatiei privind respectarea valorilor…

- La Bruxelles se discuta in aceste zile noul raport privind implementarea Acordului de Asociere UE - Moldova. Raportorul pe acest dosar, eurodeputatul lituanian Petras Austrevicius, a prezentat o buna baza de lucru, un fundament pe care sa construim un mesaj unitar al Parlamentului European, rezonabil…

