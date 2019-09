Stiri pe aceeasi tema

- "Exista acea parte de Ferentari, lasata asa in negura istoriei, unde sunt 16 din cele mai sarace 20 de locuri din tara. Avem niste zone care sunt printre cele mai sarace din tara. Toate aceste puncte fac obiectul preocuparilor noastre. Am luat multi bani europeni, suntem implicati in multe programe.…

- ETA SA, compania de transport public de persoane avand drept unic actionar Consiliul Local al municipiului Ramnicu Valcea, a pus recent in circulatie un nou autobuz alimentat cu gaz natural comprimat (GNC), marca Iveco, in lungime de 12 m si cu o capacitate de 90 de persoane. Vehiculul este prevazut…

- ​Pesedistul Liviu Pleșoianu anunța pe Facebook ca va candida ca independent la alegerile prezidențiale din toamna dupa ce premierul Viorica Dancila a fost validata de Comitetul Executiv al PSD drept candidat al partidului în cursa pentru Cotroceni. ”Viorica Dancila va candida din…

- ARAD. Consilierul local PRO Romania, Marin Lupaș, a ridicat in ședința CLM problema stadionului UTA. Lupaș a propus organizarea unei analize publice la care sa participe și constructorul, „pentru ca opinia publica sa afle care este stadiul exact al plaților corelat cu lucrarile efectuate…

- Sorina Pintea, ministrul sanatații, nu este de acord cu proiectul de lege privind utilizarea cannabisului in Romania. Pintea considera ca nu a fost demonstrat efectul benefic al tuturor substanțelor din componența drogului iar ministerul gireaza „doar ce e foarte sigur” pentru pacient. Sorina Pintea…

- Codrin Stefanescu spune ca PSD trebuie sa lupte mai departe ca in Romania sa nu mai existe abuzuri si ca partidul trebuie sa lupte pentru fiecare membru de partid si sa nu uite de fiecare membru care a cazut la datorie de-a lungul timpului.

- Functiile de presedinte de grup si vicepresedinte sunt cele mai importante posturi politice in Parlamentul European, afirma Marian Jean Marinescu (PNL), iar faptul ca mai multi romani au fost alesi in astfel de functii va conta cu adevarat pentru Romania, chiar daca munca depusa de ei nu e la vedere…

- Asociația Pro Democrația (APD) organizeaza pe 21 iunie a.c, incepand cu ora 10.00, la Spațiul Public European (str. Vasile Lascar, nr. 31) dezbaterea ȘI EU VOTEZ. Au confirmat participarea Administrația Prezidențiala, partidele politice parlamentare, precum și reprezentanți din societatea civila. Pornind…