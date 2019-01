Romania bate Austriei cu pumnul in masa

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Viena a decis reducerea alocațiilor pentru copiii nerezidenți ai cetațenilor UE care lucreaza in Austria, o masura catalogata drept 'discriminatorie' susține deputatul Matei Dobrovie intr-un comunicat de presa, 'care incalca fundamentele UE'. El solicita Ministrului Muncii sa ridice…

- La ultima conferința de presa, care a avut loc la sfarșitul saptamani trecute, eurodeputatul Iuliu Winkler (UDMR, PPE) și-a exprimat poziția referitoare la pregatirea guvernului pentru Președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. In calendarul instituției au loc din 10 ianuarie evenimente…

- Decizia autoritaților de la Viena de a ajusta nivelul alocațiilor pentru copiii muncitorilor straini din Austria care nu locuiesc in aceasta țara contravene legislației UE, atrage atenția Ministerul Afacerilor Extrne de la București. Potrivit unui comunict al MAE, Ministerul Afacerilor Externe şi…

- Ministerul Afacerilor Externe și Guvernul Romaniei au luat nota cu ingrijorare de intrarea in vigoare, in Austria, la 1 ianuarie 2019, a legislației privind ajustarea nivelului alocațiilor pentru copiii nerezidenți ai lucratorilor din acest stat membru in funcție de costul mediu al vieții din țara…

- „Inseamna o munca extraordinara,o abordare noua pe un PAC nou” Romania a preluat 29 de dosare pe agricultura si piscicultura, toate fiind dosare grele, ce vor trebui puse in discutie și rezolvate in perioada in care detinem presedintia Consiliului Uniunii Europene, a afirmat, joi, ministrul Agriculturii…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, i-a cerut presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, sa blocheze planul Guvernului de la Bucuresti de a transfera sediul Ambasadei in Israel din orasul Tel Aviv la Ierusalim, afirma surse occidentale citate de presa israeliana si preluate de Mediafax. In efortul de…

- In contextul aparitiei in mass media a unor informatii conform carora Romania nu ar fi pregatita sa preia mandatul Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, iar guvernul finlandez si ar fi exprimat disponibilitatea de a acorda sprijin, inclusiv prin devansarea exercitarii mandatului de catre Finlanda…

- CFR Calatori, in colaborare cu MAV Start (operatorul national feroviar de calatori din Ungaria) si OBB (operatorul national feroviar de calatori din Austria), au stabilit introducerea in circulatie a unui nou tren pe ruta Cluj Napoca - Budapesta - Viena Hbf si retur, incepand cu planul de mers 2018…