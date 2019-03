Concert Kadebostany de Ziua Europei, la Timișoara

Primăria Timișoara sărbătorește Ziua Europei în Piața Libertății, cu un concert susținut de trupa Kadebostany din Geneva, care va susține primul spectacol din Timișoara. Guillaume de Kadebostany este omul din spatele hiturilor „Castle in the Snow" și piesei „Crazy in Love", folosită drept coloană sonoră…