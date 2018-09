Stiri pe aceeasi tema

- Bulevardul Elisabeta din Campina, asa cum se numea in perioada interbelica Bulevardul Culturii de astazi, era nu numai locul preferat de promenada al campinenilor, ci si locul in care se construiau unele dintre cele mai frumoase case ale oamenilor cu bani ai vremii.

- Romania ar avea nevoie de investitii totale in sectorul energetic intre 15 si 30 miliarde euro pentru perioada 2018-2030, cu o estimare centrala de aproximativ 20 miliarde euro, arata ”Strategia Energetica a Romaniei 2018-2030, cu perspectiva anului 2050”, document publicat in dezbatere de Ministerul…

- Proiectul Strategiei Energetice a Romaniei 2018-2030, cu perspectiva anului 2050, a fost lansat, joi, in dezbatere publica de catre Ministerul Energiei. In document, capitole importante sunt dedicate realizarii unui grup energetic nou, de 600 MW la Rovinari și importanța deosebita a lignitului…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la Palatul Victoria, intr-o declaratie de presa comuna cu comisarul european pentru Agricultura, Phil Hogan, ca a cerut acordarea intregului sprijin tehnic si financiar din partea Comisiei Europene (CE) pentru reducerea impactului pestei porcine.

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a virat in conturile Direcțiilor Agricole Județene suma de 150.728.259,60 lei (echivalentul in euro a 32.772.000 euro), reprezentand plata beneficiarilor inscriși in programul de sprijin pentru tomate din Ciclul I. Astfel, la data de 23 iulie 2018, la…

- R.Moldova va primi un credit de 80 milioane euro de la Banca Europeana de Investiții pentru interconectarea electrica cu Romania. Aceasta dupa ce astazi Parlamentul a ratificat contractul de finantare semnat cu BEI la 20 decembrie 2017.

- Producatorul roman de biciclete electrice BizzeBikes lanseaza o bicicleta electrica pentru livrari la domiciliu, produsa in Romania, la Piatra Neamț. Denumita Bizze Delivery, bicicleta este destinata pieței de livrari la domiciliu din Europa, inclusiv Romania.

- Asociatia Niciodata Singur - Prietenii Varstnicilor si Clinica de neurologie Neuroaxis vor lansa sambata un program de preventie gratuit, destinat batranilor singuri, dar si voluntarilor care lucreaza cu persoanele de varsta a III-a. Programul este menit sa atraga atentia asupra bolilor din sfera neurologica…