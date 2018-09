Romania are rezerve de huila pentru 104 ani, dar nu pot fi exploatate

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri seara, ca se lucreaza la realizarea unei baze de date comune a Casei Nationale de Pensii si a Agentiei Nationale de Administrare Fiascala (ANAF), care va permite oricarui contribuabil sa verifice daca i-au fost sau nu platite contributiile…

- Valoarea voucherelor de vacanta pentru luna iulie este de aproximativ 58 milioane de euro, fiind emise aproximativ 4,85 milioane de tichete pe hartie in valoare de 52,6 milioane euro si peste 300.000 de vouchere pe suport electronic (de peste 5,3 milioane euro), potrivit datelor Asociatiei Nationale…

- O noua rectificare bugetara la Primaria Capitalei va fi supusa votului consilierilor generali in sedinta extraordinara care va avea loc joi. Este a doua rectificare bugetara propusa in doar doua saptamani. Astfel, urmeaza sa fie suplimentate bugetele de la centrul de proiecte educationale…

- Facebook a anuntat, miercuri seara tarziu, ca datele a 4 milioane de utilizatori ar fi putut fi utilizate ilegal de o alta aplicatie. Intr-o postare pe blog, Facebook a informat ca a blocat myPersonality, o aplicatie care a fost cel mai activa inainte de 2012, pentru ca aceasta nu a acceptat…

- Ministrul de interne, Carmen Dan, le-a transmis celor care au inhalat gaze lacrimogene de la jandarmi in Piata Victorie, la protestul de pe 10 august, ca exista o lege care reglementeaza folosirea acestui arsenal al fortelor de ordine, in timp ce aruncatul cu pietre in oamenii legii este ilegal.…

- Zeci de salariati ai Termocentralei Mintia, judetul Hunedoara, protesteaza luni dimineata, nemultumiti ca nu au fost platite contributiile sociale de catre angajator, desi acestea ar fi fost retinute din salariu. Oamenii vor sa blocheze o sosea, potrivit unui lider de sindicat. Presedintele…

- Guvernul a alocat nu mai putin de 10 milioane de lei pentru un sistem de supraveghere video gigant, care urmeaza sa fie instalat in orasul Sibiu, pana la mijlocul primaverii urmatoare. "A fost alocata finantarea in valoare de 10 milioane de lei pentru municipiul Sibiu din fondul de rezerva…

- TAROM a cumparat, cu 586 de milioane de dolari, 5 avioane model 737 Max 8 de la Beoing, anunta compania americana care a fabricat aeronavele. In urma cum mai putin de doua luni, TAROM luase tot de la Boeing doua aeronave de mari dimensiuni, de tip Boeing 737-800 NG. Compania romaneasca nu…