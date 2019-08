Stiri pe aceeasi tema

- Romania a realizat in prima parte a anului 47% din exportul de grau al Uniunii Europene, fiind al cincilea exportator de grau al lumii și al optulea exportator de porumb, a declarat marți ministrul Agriculturii Petre Daea, citat de Mediafax.

- In urma votului din 26 mai 2019, Parlamentul European și-a schimbat componența, urmand ca țara noastra sa fie reprezentata de 32 de europarlamentari. Ce este de menționat inca de la inceput este faptul ca in Romania s-au inregistrat creșteri importante in ceea ce privește prezența la vot, mobilizarea…

- Detinerea de catre Romania a Presedintiei rotative a Uniunii Europene reprezinta, dupa momentul aderarii la UE, in urma cu 12 ani, o confirmare a atasamentului nostru fata de proiectul european, a declarat,...

- Detinerea de catre Romania a Presedintiei rotative a Uniunii Europene reprezinta, dupa momentul aderarii la UE, in urma cu 12 ani, o confirmare a atasamentului nostru fata de proiectul european, a declarat, luni, premierul Viorica Dancila. "Ne-am asumat cu toata responsabilitatea acest mandat si ne-am…

- In timp ce strainii iau masuri pentru a reduce numarul de masini diesel, mult mai poluante, la noi au in continuare un avans in fata celor pe benzina pentru ca sunt mai economice. Mașini noi și ieftine. Este principiul dupa care se ghideaza mai multi romani atunci cand isi cumpara o masina.…

- Kovesi, fosta sefa a anticoruptiei din Romania este una dintre cei doi candidati ramasi in cursa pentru a deveni primul procuror-sef al Uniunii Europene. Articolul Kovesi: Lupt pentru functia de procuror-sef european pana in ultima secunda apare prima data in GAZETA de SUD .

- Cu puțin timp inainte de alegerile europarlamentare și referendumul promovat de președintele Klaus Iohannis, sediul organizației municipale PNL a gazduit o conferința de presa in care protagoniști au fost Mugur Cozmanciuc, președintele PNL și Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra Neamț. Dupa discuțiile…

- Manifestația va avea loc, duminica, de la ora 18:00, in Piața Victoriei. In contextul in care manifestațiile din Piața Victoriei au strans tot mai puțini protestatari in fața Guvernului, de aceasta data va fi organizat și un concert in fața Guvernului. ”In cadrul manifestației va…