- Anul trecut, fermierii romani au avut printre cele mai mari productii la hectar din istorie la culturi precum graul, porumbul sau floarea soarelui, productia de cereale depasind 30 de milioane de tone, fata de aproximativ 27 de milioane in 2017. Dar asta nu ne-a ajutat prea mult, deficitul comercial…

- Blue Air a avut o prima reacție, prin intermediul unui comunicat postat pe Facebook, dupa prabușirea unei aeronave Boeing 737 MAX 8 in Etiopia. Anunțul vine in contextul in care compania aeriana romaneasca privata a comandat 12 aeronave tip Boeing 737 MAX 8, iar termenul de livrare incepe din a doua…

- Consilierul politic al Ambasadei SUA la București, David Schlaefer, a explicat ca Statele Unite cred ca Rusia are un plan bine pus la punct de slabire a relațiilor Romaniei cu Vestul și de manipulare a romanilor. David Schlaefer a declarat intr-un interviu ca Moscova are mesaje diferite de la o țara…

- Anul 2019 a debutat cu o declaratie controversata a ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici. "Nu stiu daca presa este obligata prin lege sa verifice inainte informatiile si pe urma sa le publice. Daca nu exista in lege, o sa propun eu modificarea aceasta, inclusiv o amenda", a spus el. O declaratie…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca șomajul a ajuns in Romania la minime istorice, inregistrand și cea mai redusa rata de șomaj din Uniunea Europeana. Numarul de salariați din Romania a ajuns la cinci milioane de persoane, potrivit mediafax.Citește și: Descoperire fara precedent…

- Reprezentantii Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT) solicita tuturor operatorilor romani de transport oprirea activitatii pe durata protestului care se va desfasura la Bruxelles in cursul zilei de 10 ianuarie, in fata Parlamentului European, impotriva Pachetului de Mobilitate 1. Conform…

- Rata somajului in Germania s-a stabilizat la 5% in luna decembrie 2018, cel mai scazut nivel de la reunificare, incheind un an marcat de intrarea cu succes a refugiatilor pe piata muncii din Germania, arata cifrele oficiale publicate vineri, transmite AFP. Conform datelor corectate în funcţie…