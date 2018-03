Romania are o povara fiscala cu un sfert mai mare decat cea din economiile emergente majore. Suntem pe la jumatatea clasamentului

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca 2018 va fi un an al investitiilor, stabilitatii si predictibilitatii, fara schimbari majore din punct de vedere fiscal pentru mediul de afaceri, transmite corespondentul MEDIAFAX. ”Anul acesta si anii…

- „Fara educatie financiara, creditarea risca sa devina un act de donatie in care acceptarea este de o singura parte, se poate ajunge ca unii oameni sa nu mai dea banii inapoi, debitorii sa nu mai inteleaga despre ce este vorba. Educatia financiara, economica, dar si fiscala, este foarte scazuta in Romania”,…

- Mugur Isarescu a precizat la conferinta 'Incluziunea financiara - de la vorbe la fapte', precizand ca in anii 90 nu intra in Parlament daca nu avea un studiu de impact. 'In calitate de veteran trebuie sa va spun ceva din anii precedenti. Eram prin anii '90 si sub presiunea istoriei, a timpului,…

- Specialitatile Spartan sunt inspirate din bucataria greceasca insa modul de prepare este unul propriu, iar gama larga de ingrediente duce la o combinatie unica de gusturi. Meniul Spartan are la baza doua tipuri de carne, de pui și o combinație intre porc, vita si oaie. Majoritatea produselor conțin…

- Uber a realizat un studiu in Romania, si in Europa, al carui scop a fost de a afla care sunt obiectele uitate cel mai des in masinile soferilor parteneri. Rezultatele au fost surprinzatoare si chiar amuzante, pe aclocuri. Se pare ca romanii sunt printre popoarele europene care au cel mai bine grija…

- Tichetele de masa, cadourile, decontarea transportului, vacanțele in Romania si pensiile private sunt principalele cinci beneficii extrasalariale pe care angajații și le-au ales anul trecut. Sumele...

- Aproximativ 85% dintre cetatenii UE nu stiu ce drepturi au ca pasageri ai companiilor aeriene si pierd anual peste 5 miliarde de euro pentru ca nu cer despagubiri pentru zboruri intarziate, anulate sau suprarezervate. In ce priveste Romania, in 2017 peste 42.000 de pasageri romani erau eligibili pentru…

- Directorii generali din Romania sunt mai putin optimisti, fata de anul trecut, cu privire la cresterea numarului de angajati in urmatoarele 12 luni, comparativ cu omologii lor de la nivel global, se arata in "CEO Survey 2018'', realizat de PwC.Un procent de 53% dintre directorii generali romani…

- Intr-o perioada in care apar tot mai multe informatii despre presupuse proprietati si probleme penale in Brazilia ale liderului PSD, Parlamentul urmeaza sa adopte o noua legislatie in domeniul colaborarii judiciare intre Romania si tara sud-americana. Camera Deputaților urmeaza sa voteze saptamana…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea a anunțat, luni, ca primele 10.000 de doze de imunoglobulina vor ajunge in Romania, din Austria, in cel mult doua saptamini. Produsul este utilizat in imunodeficiența primara și este autorizat pe piața din Uniunea Europeana, deci nu ar mai avea nevoie de o noua autorizație.…

- Dragnea, referitor la sustinerea lui Iohannis la presedintia Consiliului European: "Nu m-am dus cu gandul acolo" Dupa ce fostul presedinte Traian Basescu spune ca PSD a votat practic pentru sustinerea lui Klaus Iohannis pentru functia de presedinte al Consiliului European, presedintele PSD Liviu Dragnea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca proiectul Centenar va fi lansat de Guvern la jumatatea lunii martie si a subliniat, intr-un interviu acordat marti la TVR Moldova si difuzat de TVR 1, ca este important ca Romania si Republica Moldova sa aiba cat mai multe proiecte comune pentru a marca cei…

- Institutia condusa de catre Victor Ciorbea este singura abilitata din Romania sa atace ordonante de urgenta la CCR. Atat opozitia, cat si sindicatele au cerut Avocatului Poporului sa atace transferul contributiilor la angajat inca de la finele anului trecut, cand masura inca nu intrase in vigoare. Modificarile…

- In fiecare an, la data de 28 februarie se sarbatoreste Ziua Protectiei Civile in Romania.Cu acest prilej, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al judetului Mehedinti va organiza o serie de activitati. Sambata si duminica, 24-25 februarie a.c., intre orele 10.00-16.00, in centrele comerciale…

- Clever Taxi considera ca avizul Consiliul Concurenței privind regulamentul cadru pentru desfașurarea activitații de taxi, prin care se recomanda permiterea folosirii aplicațiilor integratoare ce pun în legatura directa șoferii autorizați de taxi cu clienții, reprezinta o normalitate pentru…

- Statele din Europa, in special cele nordice, se intrec in beneficii acordate proaspetelor mame, gasesc solutii pentru cresterea demografiei si pentru bunastarea parintilor, in timp ce in Romania inca stau neatins bani atrasi din fonduri europene pentru achizitia pe obiecte necesare bebelusilor in…

- Noul Guvern PSD-ALDE, condus de Viorica Dancila, pregateste introducerea impozitului pe venitul global al persoanei fizice, pentru anul urmator, o noua ghiulea pentru veniturile romanilor, deja afectate de “revolutia fiscala” si erodate substantial de inflatie, anunța liberalii argeșeni intr-un comunicat…

- Pseudo-revolutia fiscala a insemnat cresterea costurilor pentru antreprenori, toate salariile fiind afectate de masurile fiscale, a declarat, marti, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, intr-o conferinta de presa.

- Mai mult de sapte din zece companii (peste 70%) din Romania ofera angajatilor tichete cadou cu ocazia unor evenimente importante din viata acestora, pentru a-i motiva si a le confirma valoarea contributiei la succesul organizatiei din care fac parte, reiese dintr-o cercetare realizata de o companie…

- Deși avem cea mai mare rata a proprietarilor de locuințe din Europa, 96%, fața de media europeana care este de 69,5%, suntem proprietari pe cele mai mici și mai vechi case de pe continent, potrivit informațiilor furnizate de bancile pentru locuințe din Romania. „Romanii sunt proprietari pe o bojdeuca…

- Vești nu foarte bune de la meteorologi! Mai exact, sambata, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat mediile climatologice specifice acestei perioade in regiunile sud-vestice și sudice și apropiate de acestea in restul teritoriului. Incepand de duminica, vremea va fi inchisa, iar precipitatiilor…

- Soferii din Romania trebuie sa stie ca, incepand de la 1 iunie, vor fi modificate procedurile privind testarea alcoolemiei. Este vorba despre o noua metoda de testare asupra careia si-au dat...

- Președintele ALDE Pitești, secretar de stat in ministerul Energiei Robert Tudorache a participat, in acest weekend, la Școala de Iarna a TLDE de la Sinaia. Robert Tudorache a participat, cu aceasta ocazie, impreuna cu deputatul Andrei Gerea, vicepreședinte ALDE la nivel național, de președintele ALDE,…

- Liviu Varciu era in culmea fericirii cand fiica lui cea mare, Carmina, se muta la Bucuresti si putea astfel, pentru prima data, sa se bucure in fiecare zi de prezenta ei. Se pare, insa, ca fericirea nu a durat decat trei luni, deoarece atat a reusit adolescenta sa ramana in Capitala. CANCAN.RO, site-ul…

- Pierderile produse creditorilor de catre firmele insolvente in 2017 s-au ridicat la 9,6 miliarde lei, in crestere cu 13% fata de anul anterior, au informat reprezentantii Coface, sustinand ca numarul insolventelor din Romania este dublu fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE).

- Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de oficialii Coface. "Anul 2017 a adus 8,256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8,053 de…

- Aplicarea generalizata a mecanismului de plata defalcata a TVA in Uniunea Europeana ar reprezenta un instrument neatractiv de politica fiscala, data fiind cresterea semnificativa a costurilor pentru afaceri si autoritati, potrivit unui studiu realizat de Deloitte pentru Comisia Europeana, numit „Analiza…

- Va prezentam integral textul publicat de Remus Borza pe blogul personal: „Toți cetațenii sunt egali in fața legii. Nimeni nu este mai presus de lege. Așa scrie la Constituție și tot așa iși incheie, apoteotic, fiecare comunicare reprezentantul SUA la București, atunci cand ne da lecții de…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat ca Romania risca sa piarda anul acesta fonduri europene importante, daca nu se vor face eforturi majore. Cele mai mari probleme sunt la...

- Un roman a fost gasit vinovat de jurații din Badajoz, Spania, in cazul uciderii fostei lui iubite. Procurorii vor ca barbatul din Romania sa primeasca o pedeapsa de pana la douazeci de ani inchisoare.

- Romania se afla pe locul 34 din tot atatea tari europene al caror sistem medical a fost analizat pentru realizarea indexului pe anul 2017. Tara noastra ocupa ultimul loc sau unul dintre ultimele locuri la majoritatea indicatorilor importanti luati in calcul pentru realizarea clasamentului: drepturile…

- Bugetul de stat va reprezenta riscul macroeconomic primar al Romaniei, in 2018, chiar daca datoria publica este inca scazuta. "Avand in vedere nevoia de finantare crescuta a Guvernului si politica fiscala pro-ciclica desfasurata intr-o perioada de expansiune economica, creste riscul ca masurile…

- Corina Cretu s-a intalnit la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila. "Din punctul nostru de vedere, al Comisiei Europene, vom avea o relatie buna si un dialog permanent. (...) Am discutat despre proiectele aflate in lucru si, evident, despre problemele si riscurile cu care Romania se confrunta.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, la receptia organizata de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana, ca in 2017 Romania a avut o crestere economica record, insa aceste cifre nu reflecta calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind facute mai degraba in pofida…

- "Lucrurile merg in directia in care, si va dau o singura stire: in 2017, si acum am inceput la fel, in fiecare luna, in balanta noastra de plati, un miliard de euro pleaca din Romania, adica asta este deficitul nostru - un miliard de euro. Deci au plecat 12 miliarde anul trecut. Cat putem sa rezistam…

- Romania are cei mai multi elevi din ciclul primar raportati la un cadru didactic din UE, fiind la egalitate cu Cehia, potrivit unui raport realizat recent de Monitorul Social. Din acest motiv la noi s-a dezvoltat fenomenul claselor supraaglomerate cu peste 30 de elevi, despre care specialistii in Educatie…

- connect: Ne puteți oferi o scurta carte de vizita profesionala? Yanmin Wang: Lucrez in cadrul acestei companii inca din anul 1999, deci de mai bine de 18 ani. In ultimii 14 ani am lucrat in cadrul departamentului R&D – Dezvoltare și Cercetare. Prima mea funcție a fost Head of smartphone division, așa…

- ♦ Bancile din Romania au avansat in primul sfert al clasamentului celor mai eficiente institutii de credit europene, in urma restructurarilor din ultimii ani ♦ Raportul costuri/venituri, unul dintre cei mai importanti indicatori care masoara eficienta bancilor, este si sub media europeana.

- Un studiu unic in Romania a fost realizat la UBB: impactul pe care o universitate il are in economia unui oras. A reiesit ca dinspre UBB spre economia Clujului au mers, in 2015, circa 190 de milioane de euro. Bugetul Primariei Cluj-Napoca in 2015 a fost de circa 263 de milioane de euro.

- La nivelul intregii lumi, doar 13 din 88 de burse au scazut in 2017, marcand un an foarte bun, in care valoarea actiunilor a urcat in medie cu 16%, neluand insa in calcul saltul de aproape 4.000% al tarii care ocupa primul loc. 0 0 0 0 0 0

- Potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat, care citeaza date din 2016, aproape 14% dintre romani susțin ca nu reușesc sa iși incalzeasca locuințele corespunzator. Aceasta cifra plaseaza Romania pe locul 7 in topul principalelor tari din UE dupa procentul populatiei care intampina dificultati in…

- Romanii care au plecat peste hotare au ramas fideli produselor care le amintesc de țara, ceea ce ii transforma in adevarați ambasadori pentru Romania. Un studiu arata ca 61% dintre romanii aflați peste granițe recomanda prietenilor lor din strainatate produsele romanești.

- La 30 noiembrie, in județul Suceava, rata șomajului era de 5,08%, fiind cu 1,08% peste media naționala. Potrivit statisticilor, in evidențele Agenției Județene de Ocupare a Forței de Munca figurau 11.792 de șomeri, dintre care 8.450 neindemnizați. La sfirșitul lunii noiembrie, in Romania erau inregistrați…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel, ultimul număr…

- Situatia la frontiera, in ultimele 24 de ore In ultimele 24 de ore, traficul de persoane si mijloace de transport prin punctele de trecere a fost de peste 106.000 treceri persoane, atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire din tara si de aproximativ 27.000 treceri mijloace de transport. Reamintim…