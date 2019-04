Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Axinia este noul director general al Companiei Naționale de Cai Ferate CFR SA, gestionarul infrastructurii feroviare din Romania, scrie Club Feroviar. Postul de director general al companiei era vacant de la data de 1 martie, dupa demisia lui Costin Mihalache, care a fost numit șeful Cancelariei…

- Statele Unite continua sa-si intareasca prezenta militara in Europa. Americanii au mai adus patru bombardiere B-52, pe langa cele doua trimise recent. Unul dintre ele a survolat si Romania si a participat la un exercitiu de realimentare. Totul, in conditiile in care comandantul suprem al fortelor…

- Aurelian Temișan a avut prima reacție dupa finala Premiilor Gopo și momentul care i-a șocat pe cei prezenți la eveniment. Organizatorii au invitat pe scena o trupa care a cantat manele. Artistul a postat un mesaj dur pe contul de socializare. „In seara asta am trait un moment rușinos. Eram in fața televizorului,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, vineri, ca liderul grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, candidat al popularilor europeni la sefia Comisiei Europene, iti va prezenta sambata prioritatile si liniile principale de program, pentru prima oara in Romania, la Summitul liderilor…

- In calitate de partener oficial in Romania al Programului Climate KIC, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, prin Cristina BADULESCU, coordonator program, a participat la invitația partenerului MI6 (Societatea Maghiara de Inovare și Eficiența Nonprofit Ltd) la aniversarea Programului Virtual…

- ”Primul ecou international vine de la Viena, in acest an, drept recunoaștere a performanțelor și eforturilor pe care le depunem in fiecare zi, sa ducem brandul GRAMPET și brandul ROMANIA mai departe. Felicitari finalistilor si nominalizatilor de la aceasta gala, avem un potențial antreprenorial enorm…

- O parte dintre localitațile din Romania le solicita cetațenilor parerea cu privire la cum ar trebui utilizat un procent din bugetul de investiții. Este vorba despre un buget participativ care urmareste imbunatatirea calitatii vietii din orasul respectiv, prin incurajarea cetatenilor sa se implice in…

- "De la Judo Grand Prix Tel Aviv, E.S. David Saranga, alaturi de președinții Federațiilor de Judo ale Romaniei și Israelului, domnii Cozmin Gușa și Moshe Ponte va ureaza #Shabbat Shalom!", este mesajul de pe pagina Ambasadei Israelului in Romania.