România are numărul cel mai mare de agricultori din Uniunea Europeană In randul statelor membre, cea mai ridicata pondere a populatiei ocupate in agricultura se inregistra anul trecut in Romania (23% din totalul angajatilor), Bulgaria (18%), Grecia (11%) si Polonia (10%), in timp ce in domeniul industrial cel mai ridicat procent era in Cehia (37%), Slovacia (32%), Polonia (31%), Slovenia si Romania (ambele cu 30%).



Serviciile reprezinta peste 80% din forta de munca totala in sapte tari: Olanda, Marea Britanie, Belgia, Malta, Franta, Danemarca si Luxemburg.



Trecerea spre sectorul serviciilor este o tendinta care se observa in UE inca din a doua… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

