- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata, cu privire la propunerile de comisar european, ca Rovana Plumb si Dan Nica sunt doua propuneri nefericite si a subliniat ca Guvernul trebuie sa le retraga. "Si Rovana Plumb, si Dan Nica reprezinta solutii profund nefericite pentru comisar…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a primit astazi vizita președintelui Grupului de Investiții emiratez MOHD Bin Haider. Grupul de Investiții MOHD Bin HAIDER se afla la București ca urmare a invitației primite din partea Guvernului Romaniei. Delegatia Ministerului Economiei a fost formata din Ministrul…

- Violeta Stoica Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA a anunțat ca a demarat procedurile de achiziție a serviciilor de realizare a studiilor de fezabilitate pentru modernizarea a zeci de stații de cale ferata din Romania, din mai multe regionale din țara. Finanțarea ar urma sa vina de la Uniunea Europeana,…

- Farmec, cel mai mare producator de cosmetice cu capital 100% romanesc, continua investitiile in modernizarea echipamentelor si liniilor de productie, pregatind constant fabrica pentru dezvoltarea portofoliului multibrand, unul dintre cele mai complexe de pe piata locala de profil. In 2019,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor are pe site-ul propriu o noua aplicatie, care ajuta la modernizarea pietei bijuteriilor si metalelor pretioase din Romania, informeaza ANPC printr-un comunicat remis, vineri, AGERPRES. „Un moment important in dezvoltarea pietei bijuteriilor si metalelor…

- Atragerea de investitii de tip greenfield, brownfield si in proiecte de tip Parteneriat Public-Privat a fost tema principala a intalnirii de marti dintre ministrul Stefan-Radu Oprea si Ahmed Al-Tahous, director executiv in cadrul Autoritatii de Investitii din Kuwait (KIA), potrivit AGERPRES.'Romania…

- O delegatie economica din Romania, condusa de secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Gabriela Mihaela Voicila, a participat, in perioada 8-12 iunie, la editia a V-a a Expozitiei pentru Comert si Investitii, in formatul de cooperare 17+1, de Ningbo, Republica Populara Chineza, conform…

- Luna mai a venit cu vești bune pentru primariile, administrațiile intercomunitare și universitațile din Romania, anunta deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu. Acestea pot accesa fonduri pentru modernizare, prin Fondul de Dezvoltare și Investiții. Acest Fond va avea la dispoziție 10 miliarde de euro, iar…