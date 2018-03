Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, joi, într-o conferinta de presa sustinuta la Cluj-Napoca, ca România poate sa devina un hub regional pentru industria de aparare si sa furnizeze capabilitati militare pentru tari din zona.

- Aflat in vizita la Salonului Internațional de Automonile București (SIAB), gazduit de Romexpo, președintele Romaniei, Klaus Iohannis a declarant ca „zona automotive este foarte importanta pentru Romania. E vorba de mii și mii de locuri de munca”.

- Parlamentarii PSD de brașov, alaturi de alți social-democrați, au depus o inițiativa legislativa prin care industria de aparare sa treaca din subordinea Ministerului Economiei in subordinea Ministerului Apararii Naționale. Modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naționala de…

- Revolutia fiscala a Guvernului PSD - ALDE, intrata in vigoare la inceputul anului, a afectat puternic mediul de afaceri din Romania. Printre domeniile care au avut cel mai mult de suferit din cauza modificarilor aduse Codului Fiscal se numara industria IT, unul dintre pilonii pe care se sprijina…

- In mai multe zone din țara s-a așternut un strat de zapada care are culoarea roz. Fotografiile s-au distribuit cu repeziciune pe rețelele de socializare, la fel ca și dezbaterile legate de cauza acestei culori mai puțin obișnuite. Alții spun, de fapt, ca zapada ar fi portocalie. Meteorologii spun ca…

- Formata in San Francisco in 1978, trupa Dead Kennedys a fost unul dintre pionerii mișcarii punk rock și prima trupa de hardcore americana care a avut un impact major in Marea Britanie. Versurile lor au o tenta politica și satirizeaza personalitațile vremurilor dar și autoritatea in general. Dead Kennedys…

- Educatia financiara are un rol important la nivel national, in conditiile in care populatiei Romaniei are un nivel foarte scazut al educatiei financiare, iar creditele pot fi percepute ca fiind donatii pentru ca debitorii nu le-au inteles, a afirmat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei…

- Un cutremur de 4.6 pe Richter s-a produs miercuri,la ora 12.24, in zona seismica Vrancea. Seismul a fost cel mai puternic resimțit de la inceputul anului in Romania și a fost perceput in mai multe orase din tara, inclusiv in Bucuresti. Cutremurul s-a produs in apropierea orașelor Nehoiu(41km), Covasna(45km),…

- Pana in 2022 numarul ultrabogatilor, cu averi mai mari de 50 de milioane de dolari, va ajunge in Romania la 360 (crestere de 50%), iar numarul celor cu averi de peste 5 milioane de dolari va creste la 5.630 (51%), arata compania, care a lansat a 12-a editie a The Wealth Report, studiu asupra averilor…

- Ne-am ingrijorat atunci cand Rusko a anunțat ca se lupta cu cancerul, dar dj-ul este un optimist convins și a invins boala. Acum Rusko e pregatit sa reia scenele cu asalt, ba chiar a pregatit o noua piesa, mult mai energica și vibranta, pentru a-și anunța intoarcerea. Artistul a fost vazut in Romania…

- Romania are inca multe regiuni neexploatate turistic, iar nevalorificarea potentialului, lipsa fortei de munca si a investitiilor sunt principalele probleme care fac ca industria turistica sa aiba un ritm de crestere destul de lent, de circa 10% anual, a declarat Traian Badulescu, consultant turistic.

- In cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, afacerile din industria modei cresc de la an la an, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi. H&M, Zara, C&A si Pepco sunt principalii actori intr-o piata de fashion evaluata la aproape 5 miliarde de euro, afirma expertii de la KeysFin, intr-un…

- Asociația dezvoltatorilor de jocuri din România anunța primul val de speakeri confirmați la DEV.PLAY 2018 by RGDA, conferința româneasca dedicata industriei de game development ce va avea loc în aceasta toamna. Surpriza acestui prim anunț este popularul Rami Ismail, cofondator…

- Primavara aduce nume noi pe lista de speakeri la TEDxEroilor Mind The Gap. Evenimentul va avea loc intre 4 și 6 mai in Cluj Napoca, la Casa de Cultura a Studenților și va reprezenta cel mai complex eveniment de tipul TEDx din Romania. Tema abordata de organizatori, ”Mind the gap” este o invitație la…

- Primavara incepe cu temperaturi extrem de scazute. Este cel mai geros 1 martie de cand se fac masuratori meteo. In aceasta dimineața s-au inregistrat temperaturi de – 25 de grade Celsius. Chiar daca astazi soarele iși va face apariția pe cer, temperaturile vor ramane in continuare foarte scazute. La…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, luni, ca "o oportunitate ratata" a fost un schimb mai mare intre industria cinematografica din Romania si SUA, spunand inca o data ca promovarea prosperitatii economice pentru SUA si Romania este o prioritate pentru Parteneriatul strategic. Saptamana…

- "Trebuie sa incercam sa reglam nedreptațile din sistemul de pensii. Marturisesc ca avem trei modele de legi ale pensiilor. Avem o varianta, insa in acest moment avem dificultați din punct de vedere tehnic. Sunt 5.1 milioane de pensionari și avem 1200 de oameni care lucreaza in acest domeniu și care…

- Medicii cardiologi sustin ca suntem pe locul trei in Uniunea Europeana in ceea ce priveste insuficienta cardiaca, iar anual in Romania 60% dintre decese sunt cauzate de bolile cardiovasculare. Putine persoane stiu ca sunt patru factori care provoaca afectiunile cardiace.

- Aplicarea confuza si dezorganizata a legii care transfera contributiile de la angajator la angajat si a legii salarizarii unitare au dus la o situatie care, cel mai probabil, va constitui o mare prierdere pentru economia si reputatia Romaniei. Noua ordonanta, OUG nr. 3 din 8 februarie 2018 creaza…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca s-a intalnit cu unul dintre sefii celebrei companii americane de film, Universal Studios Hollywood, care este interesat sa investeasca in Romania, adica sa faca filme in tara noastra. „Avem si munti, avem si mare, avem si foarte multe locuri…

- In 4-6 mai, in Cluj-Napoca, va avea loc cea de a 9-a ediție TEDxEroilor, cel mai complex eveniment de tipul TEDx din Romania. Acesta va presupune o zi și jumatate de conferința, dedicata ideilor și inovației și o zi in care publicul este invitat sa participe la diferite activitați interactive și workshop-uri.…

- Fenomenul automatizarii vanzarilor online și creșterea volumului investițiilor in media digitala au dus la creșterea importanței datelor despre consumatorii de media digitala și reluarea discuțiilor legate de modul de utilizare al acestora. Tehnologia preia treptat locul cercetarii clasice in domeniul…

- In urma cu 123 de ani, intr-o zi de 13 februarie 1895, a fost brevetat „Cinematograful Lumiere”, primul aparat de filmat de proiecție și de copiat, inventat de frații Louis și Auguste Lumiere. Ulterior, peste cateva luni, a avut loc și prima proiecție publica comerciala la 28 decembrie 1895, un film…

- Mihai Silvașan, bucuros dupa calificarea in semifinalele Cupei Romaniei Antrenorul principal al formației U-BT a avut doar cuvinte de lauda la adresa elevilor sai, la finalul partidei cu BCM U Argeș Pitești. Tehnicianul clujean a fost mulțumit de joc și de colaborarea excelenta dintre jucatori.…

- Cel mai redus procentaj de angajati din Uniunea Europeana cu slujbe nesigure in 2016 era in Romania (0,2%), Marea Britanie, Cehia (ambele cu 0,4%) si Germania (0,5%), iar cel mai ridicat se inregistra in Croatia (8,4%), Franta (4,8%), Spania (4,7%), ...

- „In acupunctura exista o regula de aur: cu cat mai puține ace implanți in pacient ca sa-l vindeci cu atat mai priceput ești in aceasta ramura medicala” Ați observat? Scufundarii noastre intr-un trai plin de excese, E-uri și stres i se opune o forța egala și de sens contrar cu sfaturi de…

- Michael Schmidt, omul de afaceri care a adus brandul BMW pe piata din Romania in 1994, fondatorul Automobile Bavaria, spune ca in viitor nu vom mai vedea showroom-urile impunatoare din prezent, iar dealerii vor fi doar agenti care vor livra masinile comandate de clienti si le vor servisa. 0 …

- „Romania devine net importatoare de produse fabricate in strainatate. E trist ca s-a ajuns aici, dar in Romania nu ma mai mira nimic. Ca sa avem mai multa prelucrare locala trebuie sa avem o strategie de dezvoltare a industriei alimentare care sa fie sustinuta cu politici publice. Avem nevoie de investitii…

- Romania va fi, peste 30 de ani, o tara puternic depopulata si cu o medie de varsta crescuta. Este avertismentul oficialilor de la Organizatia Natiunilor Unite. Concret, un studiu al ONU arata ca in perioada 2017 – 2050, populatia Romaniei va scadea cu 17%. Daca avem in vedere si statisticile INS, un…

- Romsilva a postat pe Facebook, imagini cu un exemplar de ras care cauta hrana in Parcul National Piatra Craiului. "Imaginile au fost captate cu ajutorul camerelor de monitorizare a faunei, dupa ce specialistii parcului i-au monitorizat urmele. In Parcul National Piatra Craiului, specialistii…

- Desi voci importante din industrii spun ca a trecut criza, puterea de cumparare a romanilor este din ce in ce mai mica, iar masinile economice sunt la mare cautare pe piata auto din Romania. Iata zece modele de masini noi care au un consum de carburant redus, de sub 20 de lei pentru suta de kilometri.…

- Protestatarii din Cluj si Timisoara au blocat strazile centrale ale celor doua localitati, numarul oamenilor care protesteaza depasind 10.000. La Sibiu sunt in strada aproape 1.000 de oameni care cer demisia lui Liviu Dragnea, in timp ce la Iasi protesteaza 2.000 de persoane. La Cluj-Napoca…

- Romania a facut progrese extrem de limitate in implementarea recomandarilor de prevenire si combatere a coruptiei in privinta membrilor parlamentului, judecatorilor si procurorilor, se arata intr-un raport publicat joi de Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organismul anticoruptie al Consiliului…

- ALDE are mai putine convingeri si mai multe asteptari de la premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat joi purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian. "Un om politic, in ziua de azi, ajunge sa fie important nu prin ceea ce s-a facut cunoscut, ci uneori prin ceea ce nu s-a facut cunoscut, pentru…

- Studiile avertizau, la sfarsitul anului trecut, ca industria romaneasca de IT risca sa se prabuseasca "intocmai ca industria metalurgica", daca statul nu ia masuri. Cu toate acestea, nu toti jucatorii din piata sunt de aceeasi parere.Andu Morie, CEO al Adonis Software, unul dintre jucatorii…

- Radu Herjeu e de parere ca in Romania exista un dezechilibru intre numarul de știri de interes general și numarul posturilor de știri. ”S-ar putea crede ca avand multe televiziuni de știri, avem și multe știri. Din pacate, e un lucru pe care l-am constatat imediat ce am intrat la Observator,…

- PepsiCo lanseaza proiectul PepsiCo Go Trendsetter Challenge, prin care invita toți absolvenții din zona Europei si Africii Subsahariene sa-si valorifice abilitațile antreprenoriale si sa identifice urmatoarea directie importanta din industria alimentelor și bauturilor. Anul acesta, proiectul a fost…

- Astazi, inimioara lui Alice, pe Instagram, a plecat undeva, intr-un colt de Rai, daca cumva si acolo exista iarna: “Acum ca a nins ca lumea si in Romania, nu doar in Miami, va propun sa admiram natura, dincolo de hotarele tarii, asa cum niciun creier, amortit de frig la – 5 grade, n-ar putea conceape...…

- Astazi, 15 Ianuarie, celebram, la Tomis si peste tot in Tara, precum si in toate celelalte spatii locuite de romani, Ziua Culturii Nationale.Celebram aceasta zi cu mandria de a apartine uneia dintre cele mai vechi culturi europene si cu responsabilitatea de a nu lasa sa piara urmele acesteia.Dr. Dorin…

- Cifra de afaceri a firmelor din industrie a crescut in noiembrie cu 12,4% fața de aceeași luna a anului anterior, ritm incetinit fața de octombrie, in special ca urmare a majorarii semnificative a afacerilor din industria extractiva, arata datele publicate vineri de Institutul Național de Statistica…

- Aproape de dealul Bucium langa Sibiu, al carui pamant aluneca inspre calea de rulare, accesul pe o porțiune de cateva zeci de metri a benzii de urgența a fost restricționat. Motivul, nimic mai simplu! Asfaltul a inceput sa se umfle tot mai mult.

- Organizatorul acestui „referendum" la nivel local, Boris Kamenov, a declarat pentru presa din tara sa ca dupa obtinerea independentei cele trei judete vor sa adere la Romania. Conform televiziunii NOVA, locuitorii din judetele Vidin, Vratsa si Montana spun ca vor sa scape regiunea de coruptia din tara.…

- Prea multe mesaje cu LMA pe WhatsApp au facut sa pice din nou aplicația. Daca incerci sa trimiți mesajele de Revelion via WhatsApp va trebui sa te orientezi spre clasicul SMS sau o alta modalitate. In jurul orei 21:30, WhatsApp a devenit nefuncțional și in Romania,mai mulți utilizatori ai aplicației…