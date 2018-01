Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Europeana de Volei incearca sa faca din snow-volei sport olimpic. Șefii CEV s-au aflat miercuri intr-o vizita la COSR, unde a avut discutii cu presedintele Mihai Covaliu, informeaza un comunicat al organismului olimpic. ”Aleksandar Boricic, presedintele Confederatiei Europene de Volei (CEV)…

- Gica Hagi a facut un anunț important despre alegerile de la FRF: Ionuț Lupescu nu va candida la alegerile de la FRF, programate pe 18 aprilie. ”Nu știu ce v-a zis dumneavoastra, eu știu ce am auzit de la el. Inca nu e pregatit sau nu iși dorește, in momentul de fața, sa candideze. Așa ca, ce rost are…

- Junior Morais este optimist: ”Cu Lazio, avem șanse. Se va juca de la egal la egal” FCSB va intalni pe Lazio Roma in ”16”-imile de finala din Liga Europa, intr-o dubla ce se va disputa pe 15 februerie, la București, respectiv pe 22 februarie, la Roma. Fundașul brazilian de la FCSB Junior Morais crede…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat la Antena 3 ca fostul international Gica Popescu a devenit consilierul sau, urmand sa se ocupe de pregatirile necesare meciurilor pe care Romania le va organiza in cadrul Campionatului European de Fotbal 2020. "In 2013, Romania s-a batut in piept ca organizeaza o grupa…

- Senatorul a spus ca premierul este un personaj pe tiparul fostului președinte: "grobian, populist, mincinos, cu un limbaj la fel de șmecheresc". [citeste si] "Doamne, sub ce blestem o fi tara asta, sa avem parte, de data asta in fruntea Guvernului, de un personaj exact pe tiparul lui…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca fostul international Gica Popescu a devenit consilierul sau, urmand sa se ocupe de pregatirile necesare meciurilor pe care Romania le va organiza in cadrul Campionatului European de Fotbal 2020.

- Premierul Mihai Tudose a anunțat miercuri ca de azi are un nou consilier, pe numele lui Gica Popescu. Fostul mare jucator de fotbal, ieșit nu de multa vreme din inchisoare, se va ocupa de pregatirile necesare meciurilor pe care Romania le va organiza in cadrul Campionatului European de Fotbal 2020.…

- Gica Popescu a fost numit consilier al premierului, urmand sa se ocupe de pregatirile necesare meciurilor pe care Romania le va organiza in cadrul Campionatului European de Fotbal 2020, a anuntat miercuri seara șeful executivului.

- Mihai Tudose a facut anuntul, miercuri, la o emisiune tv. Fostul capitan al echipei nationale va fi omul de legatura al Guvernului Romaniei cu UEFA in vederea organizarii a patru meciuri de la Euro 2020 la Bucuresti. "In 2013, Romania s-a batut in piept ca organizeaza o grupa de la CE de fotbal.…

- "Va dau o veste ca și cadou de ziua dumneavoastra, ca știu ca e prieten cu dumneavoastra În 2013, România s-a batut în piept ca organizeaza o grupa de la CE de fotbal. Am batut palma cu UEFA, am fost foarte mândri în momentul ala. Nu s-a facut nimic. Ne trebuiau…

- Gica Popescu este noul consilier personal al premierului Mihai Tudose. Primul ministru a spus ca Popescu se va ocupa de organizarea Campionatului European de Fotbal 2020. Tudose spune ca multe dintre condițiile asumate de Romania nu sunt &...

- Romania a intrat in febra Campionatului European de handbal masculin, care va debuta vineri in Croatia, dar nu cu echipa nationala, care nu se mai califica la acest gen de turneu final de 22 de ani, ci cu arbitrii Sorin Dinu si Constantin Din, dar si cu observatorul Alin Cirligeanu.

- La doar 14 ani, Alexia Caruțașu este capitanul naționalei de cadete (U17) și joaca alaturi de vedete mondiale la CSM București. Fata lui Virgil Caruțașu (fostul capitan legendar al echipei de baschet Asesoft Ploiești) și al fostei baschetbaliste Andreea Caruțașu (jucatoare a echipei naționale) este…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anuntat joi ca, in urma depunerii aplicatiei rescrise pentru magistrala de metrou M6, Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare a acesteia. "Duminică, 24 decembrie, Ministerul Transporturilor a depus aplicaţia rescrisă pentru magistrala…

- ”Aceasta magistrala cu siguranta va fi gata in anul 2020, pana in anul 2020, adica va fi gata la timp pentru angajamentul care il are Romania cu activitatile din anul 2020”, a spus Felix Stroe la inceputul sedintei de Guvern.El fusese intrebat de premierul Mihai Tudose cand va fi gata magistrala…

- Ministerul Transporturilor va depune pe 27 decembrie aplicatia de finantare pentru magistrala de metrou M6 in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA, a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern, ministrul Felix Stroe. "În ultimele două luni de zile am rescris o aplicaţie,…

- "In ultimele doua luni de zile am rescris o aplicatie, aplicatia de metrou M6 (magistrala 6 spre Otopeni - n.r.). Suntem in masura sa anuntam astazi ca pe data de 27 vom depune aceasta aplicatie in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA si ca avem tot aranjamentul financiar pentru magistrala…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a afirmat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca magistrala M6 de metrou, 1 Mai-Otopeni, ”cu siguranta” va fi finalizata pana in anul 2020, el anuntand ca pe 27 decembrie va fi depusa aplicatia pentru obtinerea finantarii europene de 1,327 miliarde euro fara TVA.…

- Componentele selectionatei feminine de handbal a Frantei, care au cucerit duminica titlul mondial in fata Norvegiei (23-21), au fost primite luni la Palatul Elysee, de presedintele Emmanuel Macron. Seful statului francez a tinut sa-i felicite pe antrenorul Olivier Krumbholz si pe jucatoarele sale pentru…

- Cine se ocupa de marketing la FRF. Iulia Niculae a primit distincția IAA Inspire Young Leader Award. In cadrul Galei Internaționale IAA Global ”Creativity Can Change The World” organizata la București de catre International Advertising Association, Iulia Niculae, Marketing Manager la FRF, a fost distinsa…

- Zilele trecute, in orasul din Cetatea Chindiei, a avut loc Campionatul Tarilor Central Europene la natatie, competitie de obiectiv pentru Romania, care s-a intins pe durata a trei zile si la care au participat 260 de sportivi din loturile nationale a 13 tari. Totul sub „umbrela” Ligii Europene de…

- Jucatorul de padbol Jose Rodrigues, membru al lotului national al Spaniei, participant anul acesta la Campionatul European din Romania, disputat la sala „Tomis” din Constanta, si-a tatuat una din cele mai frumoase executii personale din turneu. „Primul Campionat European din istorie a fost fantastic…

- Daca selecționatele Romaniei și Olandei obțin calificarea la Campionatul European din 2020, vor fi automat alocate in aceeași grupa. UEFA a anunțat cum au fost imperecheate, prin tragere la sorți, orașele gazda ale turneului final din 2020, unul care va marca aniversarea a 60 de ani de la prima ediție.…

- Romania U17 se va duela cu Israel, Ungaria și Slovenia pentru un loc la turneul final al Campionatului European de anul viitor. Reprezentativa U17 a Romaniei și-a aflat adversarii la Turul de Elita, ultima faza dinaintea Campionatului European U17 de anul viitor, in urma tragerii la sorți care a avut…

- Reprezentativa U17 a Romaniei si-a aflat adversarii la Turneul de Elita, ultima faza dinaintea Campionatului European U17 de anul viitor, in urma tragerii la sorti care a avut loc ieri seara, la Nyon. Romania face parte din Grupa 7, alaturi ...

- In atmosfera tipica marilor evenimente organizate in București in saloane special amenajate, un jurnalist de sport ploieștean, Adi Dobre (foto, in dreapta), a fost premiat, de catre Clubul Sportiv al Jurnaliștilor din Romania, pentru „Cea mai buna carte sportiva” din anul 2017. Iar asta la Gala Fotbalului…

- ROMANIA - SPANIA LIVE VIDEO ONLINE 2017. LIVE STREAMING TELEKOM SPORT. Romania a debutat perfect la Campionatul Mondial de handbal feminin. Fetele antrenate de Martin Ambros s-au impus in cele doua meciuri disputate pana acum cu Paraguay si Slovenia si vor intra in meciul cu Spania cu gandul la victorie.…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) intenționeaza sa organizeze, in 13 sau 14 decembrie, in Piața Victoriei din București, un miting de protest fața de pirateria din transporturile rutiere, informeaza COTAR. În acest sens, reprezentanții…

- Dinamo va avea stadion nou. Compania Naționala de Investiții (CNI) a facut anunțul mult așteptat de fanii alb-roșii. Potrivit CNI, noua arena din „Ștefan cel Mare” va fi construita in locul velodromului, iar actuala arena, aflata in proprietatea lui Nicolae Badea, dupa un contract facut cu CS Dinamo,…

- In perioada 15-19 noiembrie 2017 in orasul Izvoreni, Romania la Centrul Olimpic Roman a avut loc faza finala a Campionatului European de fotbal-tenis, la toate categoriile de virsta seniori, senioare, juniori și U-21 cu participarea a 24 tari. Lotul National a Moldovei a participat la toate categoriile…

- Europarlamentarul Catalin Ivan spune ca pentru aceasta infrangere nu exista un vinovat anume, ci contextul intern i-a permis Romaniei o candidatura serioasa. ”Nici nu avea cum sa vina in Romania avand in vedere demersurile superficiale și tardive facute de Romania. Nu poți, doar așa, cu niște…

- Ce șanse are Ovidiu Hațegan sa arbitreze la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia 2018. Gafa comisa de Ovidiu Hategan in Irlanda de Nord – Elvetia 0-1, cand a acordat oaspetilor un penalty inexistent, l-a costat scump pe arbitrul strain. Centralul in varsta 37 de ani de avea o sansa buna sa arbitreze la…

- Fostul selectioner al Romaniei, Victor Piturca, l-a mitraliat pe Adrian Mutu. Dupa ce managerul sportiv al Fdereratiei Romane de Fotbal (FRF) a declarat ca Romania are viitor si ca obiectivul anuntat este calificarea la Campionatul European din 2020,a firmand ca nationala a aratat mai bine in acest…

- Naționalele de fotbal ale Romaniei și Olandei sunt la egalitate, 0-0, la pauza meciului amical care are loc marți seara, pe Arena Naționala din București. AGERPRES (editor: Mihai Țenea)

- Selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a efectuat nu mai puțin de opt schimbari in ''unsprezecele'' de start pentru meciul amical cu Olanda, programat marți seara, pe Arena Naționala din București, fața de jocul amical cu Turcia, de la Cluj-Napoca. Singurii…

- Selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a efectuat nu mai puțin de opt schimbari in ''unsprezecele'' de start pentru meciul amical cu Olanda, programat marți seara, pe Arena Naționala din București, fața de jocul amical cu Turcia, de la Cluj-Napoca. Singurii…

- Presedintele Organizatiei Oamenilor de Afaceri Liberali din Bucuresti, Hilde Brandl, a afirmat, luni, ca Romania nu va avea un reprezentant din partea Guvernului la un eveniment european deoarece ministrul IMM-urilor, Ilan Laufer, ar fi uitat sa organizeze un concurs.

- Selecționata de tineret a României a terminat la egalitate cu echipa similara a Portugaliei, 1-1 (0-1), vineri seara, la Ovidiu, în Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2019. Tricolorii au remizat cu favorita grupei, la capatul unui meci pe…

- Selecționata de tineret a Romaniei a terminat la egalitate cu echipa similara a Portugaliei, 1-1 (0-1), vineri seara, la Ovidiu, in Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2019. Tricolorii au remizat cu favorita grupei, la capatul unui meci pe care puteau…

- Bogdanel Stoicescu, fost pugilist, finanta echipa ABC Stoicescu. Vestea a picat ca un traznet asupra familiei, intrucat omul de afaceri nascut in Buzau ducea o viața echilibrata de sportiv. Fostul sportiv derula afaceri in domeniul agro-industrial, paza si protectie, iar la un moment dat a…

- In weekend-ul trecut, Ionel Pascota a participat la ultimele doua etape ale Campionatului European BMU, desfasurate in Grecia, pe circuitul de la Serres. El s-a impus in ambele curse, care au contat atat pentru competitia interna a Romaniei, cat si pentru cea din Bulgaria. Sambata, in prima zi de concurs,…

- SEMIESEC… Nationala Romaniei de fotbal – Under 17 s-a facut de ras in cel de-al doilea meci de la Turneul de Calificare pentru Campionatul European de fotbal – U17. Romania U17, la care a evoluat in repriza secunda si Auras June, jucatorul echipei Sporting Juniorul Vaslui, a remizat, scor 0-0, cu Luxemburg.…

- Campionatele Naționale de Gimnastica Aerobica 2017, ediția a 12-a, au loc la Izvorani (28-29 octombrie), in organizarea FRG Competiția de disputa Sala Polivalenta a Complexului Olimpic “Sydney 2000” din localitatea Izvorani, județul Ilfov. Peste 150 de gimnaști din loturile naționale de seniori și juniori…

- Spania a fost gazda Campionatului European de Powerlifting, proba impins din culcat, o competiție destinata atat juniorilor, seniorilor, cat și categoriei de varsta masters, a anunțat Federația Romana de Powerlifting. Concursul s-a desfașurat in perioada 11-15 octombrie 2017. Sportivul din Alba Iulia…

- Delegația Romaniei are ca obiectiv caștigarea a 9 medalii de aur la Campionatul European de fotbal tenis, care se va disputa in perioada 15-20 noiembrie, la Sala Polivalenta de la Izvorani. Sursa foto: frft-caj.ro "Avem ca obiectiv sa câștigam 9 medalii de aur și…

- SUCCES… Nationala Romaniei de fotbal – Under 17 a debutat cu dreptul la turneul de calificare pentru Campionatul European de fotbal – U 17 de anul viitor din Anglia. Romania U17, la care a jucat si vasluianul Louis Munteanu, a invins Lituania, scor 2-1. In aceste zile, la Bucuresti, echipa nationala…

- Reprezentativa under 17 a Romaniei a invins, luni, cu scorul de 2-1, nationala similara a Lituaniei, intr-un meci de la turneul din Romania de calificare pentru Campionatul European din 2018. La partida disputata la Mogosoaia, au marcat Vlad ‘6 si Alexandru ’27 pentru Romania, respectiv Piliukaitis…