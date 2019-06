Pretul energiei electrice pe piata bursiera spot din Romania este, luni, cel mai mic din regiune, tara noastra exportand peste 1.000 de MW, potrivit datelor Transelectrica si OPCOM, analizate de AGERPRES. Astfel, in Romania, pretul energiei este de 31,52 euro pe MWh, in timp ce in Ungaria, Slovacia si Cehia, pretul este acelasi, respectiv 43,33 euro pe MWh. Luni dimineata, principalele surse de producere a energiei in Romania erau cele regenerabile. La ora 7:30, energia hidro acoperea 42% din total, 8% sursele eoliene, 1,5% cele fotovolaice si 0,5% biomasa. Alte surse erau carbune (22%), nuclear…