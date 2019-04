Romania are cele mai periculoase drumuri din toata Uniunea Europeana, pentru al patrulea an la rand

Stiri pe aceeasi tema

- Un raport realizat de catre Comisia Europeana arata ca Romania a avut in 2018 cele mai periculoase sosele comparativ cu celelalte tari din Uniunea Europeana: 96 de morti la un milion de oameni, cea mai ridicata rata a mortalitatii in randul soferilor.

- ​Mai mult de jumatate dintre produsele periculoase depistate în 2018 în Uniunea Europeana proveneau din China, potrivit unui raport publicat, vineri, de Comisia Europeana. Jucariile, mașinile și hainele erau principalele categorii de produse periculoase depistate în UE, mai arata raportul,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu E clar ca liderul PSD va candida. El ii va infrunta pe Klaus Iohannis și pe toți ceilalți participanți la turnirul prezidențial. Semnalele in acest sens sunt fara echivoc. Deși, extrem de prudent fiind, liderul PSD nu a facut inca niciun anunț oficial. In definitiv ce așteapta?…

- Romania a facut atat de multi pasi inapoi in ultima vreme, ca situatia e comparabila cu cea de dinainte de a fi acceptata in Uniunea Europeana. Concluzia o trage liderul conservatorilor din Parlamentul European. Manfred Weber precizeaza, intr-un interviu acordat Digi24, si ca Romania nu este in spatiul…

- Intr-o perioada a anului in care roșiile nu sunt disponibile la agricultorii din Romania, piețele autohtone sunt invadate cu produse importate din țarile cu clima mai blanda. Exista insa o mare problema. Aceste legume pot deveni nocive pentru organism

- Un studiu al Agenției Naționale Antidrog arata ca varsta medie la care copiii incep sa consume droguri in Romania este de 10-11 ani. Cei mai vulnerabili dintre consumatori provin din mediile defavorizate. Cel mai consumat drog din Romania este cananbisul. "Varsta de debut in consumul de droguri, si…

- In cadrul expunerii de motive a proiectului, MJ precizeaza ca la data de 5 iulie 2017 a fost adoptata Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (in continuare,…