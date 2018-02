Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre europenii care declara ca sunt fericiti in relatia lor de cuplu (55%) isi pun si finantele la comun, comparativ cu 76% dintre cuplurile din Romania, potrivit studiului ING International Survey - Economii 2018, scrie Agerpres. Conform documentului, resursele financiare comune…

- Mai mult de jumatate dintre europenii care declara ca sunt fericiti in relatia lor de cuplu (55%) isi pun si finantele la comun, comparativ cu 76% dintre cuplurile din Romania, potrivit studiului ING International Survey - Economii 2018.

- Compania mytaxi, grup care detine aplicatia Clever Taxi, a anuntat astazi ca Marc Berg va fi noul director executiv, incepand cu data de 16 aprilie 2018, dupa ce Andrew Pinnington a decis sa renunte la pozitia de CEO dupa achizitionarea Hailo, Clever Taxi si Beat. Andrew Pinnington ramane…

- Peste jumatate din europenii care se afla intr-o relatie spun ca pun banii la comun (53%), procentul fiind mult mai mare in Romania, unde ajunge la 71%, cea mai mare pondere dintre tarile europene analizate de un studiu ING. ”Exista un raport direct intre armonia in cuplu si modul de gestionare…

- Romania este pe ultimul loc in Europa din punct de vedere al capacitatii de a atrage si tine in tara personalul calificat, arata un studiu al think-tank-ului belgian Bruegel. In conditiile recesiunii si somajului ridicat consemnate dupa 2008, lipsa fortei ...

- Noua Politica Agricola Comuna (PAC) ce va oferi cadrul in care fermierii vor putea accesa bani europeni genereaza dispute intre statele membre care au interese diferite pe acest subiect. Romania ar putera pierde bani, in cel mai pesimist scenariu. Contributiile statelor membre la bugetul general…

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, in calitate de presedinte al Sucursalei AMR Vest si membru al Delegatiei Romaniei la Comitetul European, a participat joi,1 februarie 2018, la semnarea Aliantei pentru Coeziune, o coalitie care considera ca politica de coeziune a UE trebuie sa ramana, in continuare,…

- Cea mai buna jucatoare de tenis de masa din Romania, constanteana Eliza Samara formata la scoala de campioni de la LPS "Nicolae Rotaruldquo;, in prezent sportiva a CSA Steaua Bucuresti , participa la Top 16 Europa, competitie care se va desfasura pe 3 si 4 februarie, in Elvetia, la Montreux. Primele…

- Laurentiu-Teodor Mihai a cerut saptamana trecuta, in contextul schimbarii guvernului, eliberarea din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al CNAS, cu rang de secretar de stat, incepand cu data de 1 februarie. El fusese numit la sefia CNAS in data de 22 noiembrie 2017, printr-o…

- "Sunt masuri care vizeaza cresterea salariului minim cu cate 100 de lei pe an pana in 2020, astfel incat la nivelul anului 2020 sa ajungem la un salariu minim net de 300 de euro de persoana, iar cei care sunt cu studii superioare salariul minim va creste cu 150 de lei pe an", a anuntat Calin Popescu…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu spune ca a aflat pe surse faptul ca Ministerul Finanțelor se pregatește sa ia al doilea cel mai mare imprumut din istoria țarii. Asta deși partenerii Romaniei se arata ingrijorați de criza prin care trece țara noastra. Vicepreședintele PNL Florin Cițu, intr-o postare…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu afirma ca Romania se afla in criza, iar Ministerul Finantelor Publice pregateste echipa de negociatori pentru a contracta un imprumut mare, "al doilea ca marime" din istoria tarii noastre. "Partenerii nostri strategici au dat verdictul. Romania este in…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la forumul de la Davos despre protejarea celor 'uitati de globalizare' si, la fel cum a facut mai devreme si cancelarul german Angela Merkel, el a criticat partidele nationaliste si a pledat pentru aprofundarea integrarii europene,…

- „Stejarul Unirii”, arbore plantat in chiar ziua de 24 ianuarie 1859 de catre grupul unionist din Roman, se gaseste pe strada Smirodava. Stejarul Unirii este un arbore ocrotit, ce se afla inscris in lista monumentelor istorice din județul Neamț, avand codul NT-III-m-B-10742. Stejarul a rasarit din ghinda…

- Filmul "Banditul Whisky/ The Whisky Robber", de Nimrod Antal, povestea adevarata a banditului plecat din Romania care a jefuit 27 de banci si oficii postale in Ungaria, strangand peste o jumatate de milion de dolari, are premiera in cinematografele romanesti vineri, potrivit distribuitorului.

- Se estimeaza ca, pâna în anul 2022 în Europa si 2021 în Oceania, costurile de generare si stocare autonoma a energiei vor fi similare cu costul de achizitie a energiei de la un furnizor, se arata în noul studiu realizat de EY. Rezultatele studiului arata ca pietele…

- Marin Anton a aprobat in 2009 o realocare de fonduri catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR), bani din care o firma la care era asociat a fost platita pentru lucrari fictive de organizare de santier in cadrul proiectului de modernizare a DN 79 Arad-Oradea,…

- Clasamentul, in care majoritatea statelor raporteaza intre 50 si 110 farmacisti la 100.000 de locuitori, este incheiat de Olanda, cu doar 21 de farmacisti. Bulgaria si Marea Britanie se afla la egalitate cu Romania, cu 84 de farmacisti/100.000 locuitori. Sursa: Mediafax…

- Inlocuirea becurilor clasice cu cele LED aduce economii substantiale in factura de energie electrica, chiar si in Romania, unde preturile la energia vanduta consumatorilor casnici sunt printre cele mai mici din Europa, potrivit Eurostat. Becurile cu LED se bucura de o popularitate tot mai mare in ultima…

- „Pana la 31 ianuarie, dintr-un milion și jumatate de romani care trebuie sa mearga la ANAF sa-și regularizeze diverse venituri de anul trecut. A confirmat și Comisia Europeana și ANR, prețul la energie a explodat. Sunt cele mai mari din Europa. O sa vina frigul și o sa ne confuntam cu o criza cumplita…

- Departamentul de Stat al SUA a confirmat ca Brian Hoyt Yee, secretar de stat adjunct al SUA pentru Europa și Eurasia, și-a dat demisia. Reamintim ca, in anul 2017, acesta a vizitat Romania, laudand protestele din țara noastra.

- Urmeaza o iarna și o primavara cu scumpiri in masa: la alimente, produse nealimentare, servicii, și bunuri. Asta avertizeaza analiștii financiari, care susțin ca dupa ani de zile de stabilitate, Romania se indreapta spre o zona de risc. Banii câștigați în plus anul trecut de bugetari…

- Datele analizate releva faptul ca masini ale marcilor Volkswagen, BMW si Audi au fost cele mai verificate de clientii de automobile rulate din Romania, in timp ce maximum 1% dintre clientii de masini vechi Renault, Dacia, Fiat sau Peugeot verifica istoricul online. Pe de alta parte, marea…

- Prețul mediu al unui litru de benzina in Uniunea Europeana era de 1,37 euro in prima zi a acestui an, in timp ce motorina avea un preț mediu de 1,26 euro/litru, conform datelor centralizate și anunțate de Eurostat.

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a anuntat vineri ca va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est. Printre țarile vizitate se numara Romania, Bulgaria, Serbia si tarile baltice: Estonia, Letonia si Lituania. Aceasta va fi prima deplasare efectuata in aceste…

- Statele Unite vor investi in acest an peste 200 milioane de dolari in infrastructura militara din Europa. Banii vor fi folositi pentru modernizarea si renovarea unor aeroporturi militare precum cele din Estonia, Slovacia, Letonia, dar si a unui depozit logistic situat in apropiere de

- Deși chirurgul roman, specialist in urologie, a fost linșat in presa de anumite persoane, care au spus ca pentru a-și atinge scopul ar fi pus in pericol viața unui pacient, Gheorghe Borcean ne-a spus ca nu s-a facut nicio sesizare in cazul sau. "Nu am primit nicio plangere. Hotarat nu!", a…

- La finalul unui an zbuciumat de schimbari legislative si fiscale, l-am intrebat pe Florin Talpes (60 de ani), fondatorul si CEO-ul Bitdefender, cum afecteaza „revolutia fiscala“ afacerile intreprinzatorilor romani, ce sanse are Romania sa devina un jucator important in industria IT din Europa, dar si…

- Autor: Adrian SEVERIN 1. Statisticile sunt zguduitoare: media condamnarilor la pedepsa cu inchisoarea in Romania este de sapte ori mai mare decat in UE. Suspectat de barbarie (pe buna dreptate, de altfel), legiuitorul roman, dar mai ales judecatorul roman, ar putea recurge (pana la o reforma structurala…

- Vești mari pentru toți cei care au planuri sa calatoreasca de pe Aeroportul Otopeni catre marile orașe ale lumii, fara a fi nevoie sa opreasca, mai întâi, într-un mare aerport din Europa sau Asia.

- Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea Europeana este o dovada ca tensiunile dintre tarile estice si cele vestice ale UE sunt tot mai mari. "Daca acest conflict nu va fi rezolvat cat mai curand, s-ar putea ca cea mai mare…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat miercuri ca ar trebui sa fie un avertisment "foarte dur" pentru Guvernul de la Bucuresti ceea ce s-a intamplat astazi pentru Polonia, in conditiile in care Uniunea Europeana se teme ca "Romania s-ar transforma intr-un rai al infractionalitatii europene".…

- OMV va discuta cu partenerul american Exxon despre proiectul "Neptun" din Marea Neagra, pentru ca in 2018 sa se ia decizia finala de investitie, iar acest lucru este inclus in calendar, a declarat miercuri directorul general al OMV, Rainer Seele, la o intalnire cu jurnalistii, transmite APA.…

- Orientul Mijlociu tocmai a devenit Apropiat, dupa ce cursele aeriene low-cost au ajuns sa uneasca Europa de Asia in drumuri de mai puțin de 3 ore. Așa se face ca, de acum, romanii au o alta stațiune la dispoziție unde pot face plaja in mijlocul iernii. Și parca altfel arata Moș Craciun in pantaloni…

- ''Ii rog pe cei care sunt legati direct de activitatea zonei sa ne pregatim in perspectiva 2019. (...) Va fi momentul cand trebuie sa aducem la Dorna structuri. Conceptul meu este ca, atunci cand ne revine aceasta importanta misiune, s-o folosim cat mai bine cu putinta, pentru a ne demonstra capacitatea…

- Fotocredit: Mercedes-Benz Noul Mercedes-Benz X-Class - primul pick-up premium lansat pe piața din Europa - poate fi comandat incepand de astazi și in Romania, lista de prețuri pornind de la 35.528 de EURO, TVA inclus. Prezentat oficial in luna iulie 2017, noul X-Class imparte aceeași platforma tehnica…

- Peste 100.000 de pasari, in special de talie mare, mor anual in Romania, din cauza liniilor electrice de medie și inalta tensiune, susține Societatea Ornitologica din Romania (SOR) ai carei reprezentanți au participat, marți, la Tulcea, la un seminar organizat de Administrația Rezervației Biosferei…

- In primele unsprezece luni ale anului 2017, politistii de frontiera au depistat 138 autovehicule care erau semnalate ca fiind furate in diverse tari ale Uniunii Europene. Intre aceste, 104 autoturisme, 12 automarfare, 10 motociclete, 6 microbuze, 5 remorci si un autocar. La sfarsitul saptamanii trecute,…

- Compania Globalworth, fondata in Romania de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, a anuntat incheierea unei noi majorari de capital in valoare de 330 mil. euro. Banii vor fi utilizați pentru oportunitatile de investitii de pe pietele imobiliare din Polonia si Romania.

- Campionii Start-up Nation de la Cluj se tem ca statul ii baga in faliment Antreprenorii clujeni care s-au calificat pentru zecile de mii de euro gratis de la stat au temerea ca acesta nu isi va respecta promisiunile de virare a banilor, iar ei si prietenii care le-au garantat afacerile se vor trezi…

- Atacul armat a avut loc intr-un liceu din oraselul Aztec, situat in statul New Mexico. Seriful din comitatul San Juan, Ken Christesen, a declarat ca bilantul preliminar al atacului armat este de trei morti. Autorul atacului este, de asemenea, mort. Politia a securizat zona,…

- Finalul celui de-al Doilea Razboi Mondial a impartit Europa in doua sfere de influenta. Regimul democratic din Romania, ocupata inca din toamna lui 1944 de trupele sovietice, nu a avut nici o sansa. Sfarsitul razboiului impotriva nazismului a coincis pentru Romania cu inceputul unui alt razboi, cel…

- Cam asa am putea sintetiza cele trei componente principale de care depinde realizarea autostrazii Unirii, adica cea care trebuie sa lege Ungheni (Republica Moldova) - Iasi de Cluj si mai departe de Timisoara. Este vorba de un proiect de investitie care ar trebui sa aiba importanta de grad…

- Agenda de discuții a cuprins un dialog pe tema securitații energetice, a evoluțiilor din Balcanii de Vest, in contextul procesului de extindere al Uniunii Europene, precum și aspecte privind viitorul Europei. In intervenția sa, secretarul de stat George Ciamba a aratat ca, pentru Romania,…

- Cei peste 88.000 de turisti romani care au plecat in diverse destinatii din tara in minivacanta de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare si servicii de masa, reiese dintr-o analiza a Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). De asemenea, pentru prima oara in…

- „Am mers cu colegii de la ministerul Agriculturii in multe piețe din București și mai ales in supermarketuri. Am vazut prețuri care ne-au surprins”, a spus Petre Daea, duminica seara, la Antena 3. Ca sa inteleaga prețurile crescute, ministrul Daea asteapta o explicati de la Consiliul Concurentei. …

- Scris de Marius-Ionut Ungureanu, fost secretar de stat in Ministerul Sanatatii in Ministerul Sanatatii in guvernul Ciolos si Adrian Gheorghe si Stefan Adrian Voinea, din ONG-ul Observatorul Roman de Sanatate, articolul rezuma problemele din sistemul de sanatate din Romania, pornind de la dosarul DNA…

- Se estimeaza ca dintre cele 700.000 de decese anuale la nivel global, datorate strict rezistenței antimicrobiene, 25.000 au loc in Europa, cu un cost de 1,5 mld euro pe an. Rata mortalitații datorata RAM poate fi semnificativ ameliorata, insa necesita atenție și coerența decizionala„arata Senatorul…

- Guvernul aproba, in sedinta de miercuri, a doua rectificare bugetara din acest an, primind fonduri suplimentare MAI, Ministerul Muncii, al Educatiei, al Sanatatii, al Justitiei, al Transporturilor, majoritatea pentru plata unor drepturi salariale sau pensii. Scad fondurile alocate Mediului, Culturii,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat sambata la Ploiesti ca din analizele interne realizate pana in prezent cresterea pretului oualor ar fi generata doar de problemele existente la nivel european, el invocand in acest sens scandalul oualor contaminate cu Fipronil. "Acum este un…