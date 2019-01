Romania are cel mai scazut indice privind starea democratiei din Uniunea Europeana

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat pe 21 decembrie, numarul romanilor care au o imagine pozitiva despre UE este in creștere și peste media europeana (52%, fața de o medie europeana de 43%). Majoritatea europenilor considera, pentru prima data, ca vocea lor conteaza in UE. In plus, sprijinul…

- Mama lucra 6 zile din 7, timp in care incerca sa armonizeze cerințele șefului ei cu cele ale vieții de familie- sa apuce sa faca mancare, sa țina casa curata, sa aiba grija de ambii copii pe care ii avea șamd. Azi, jobul iți ocupa mai puțin timp. Durata medie a vieții profesionale in Uniunea Europeana…

- Romania a avut, in noiembrie, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 3,2%, la egalitate cu Estonia si Ungaria, arata datele publicate, luni, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cu toate acestea, în România…

- Aproape jumatate (48%) dintre liber profesionistii Uniunii Europene se declarau, in 2017, "foarte satisfacuti" de locul lor de munca, insa acest grad de satisfactie variaza foarte mult intre statele membre de la un varf de 83% in Suedia pana la un minim de 19% in Romania, arata datele publicate luni…

- Romania a inregistrat cea mai mare crestere de pret la electricitate din toata Uniunea Europeana (14%), in primele sase luni ale acestui an, in timp ce in Polonia pretul a scazut cu 4,3%. In acelasi timp, Romania avea cel mai redus pret la gaze (3,2 euro/100kw), urmata de Ungaria (3,6…

- Eurostat a aratat ca doar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut cumparaturi online in 2017, fata de o medie de 68% in Uniunea Europeana. Țarile care se lauda cu cele mai mari cifre la acest capitol sunt Marea Britanie (86%), Suedia (84%), Danemarca, Germania, Luxemburg si…

- Romania a avut in septembrie, pentru a opta luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, similar cu cel inregistrat in august, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…