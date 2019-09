Romania are cea mai valoroasa echipa de canotaj tineret din Europa! 9 medalii de aur!

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a dominat si in acest an Campionatele Europene de canotaj Under 23, dupa ce a castigat 9 medalii de aur, una de argint si doua de bronz in finalele disputate duminica la Ioannina (Grecia). Fetele au adus 5 medalii de aur, iar baietii au obtinut 4 medalii de aur. Din echipele Romaniei fac parte…

- Sportivii români s-au calificat, sâmbata, în 13 finale, la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Ioannina (Grecia), informeaza Agerpres.Lista finalistilor se poate mari cu Elena-Iuliana Mihai, care va evolua duminica în semifinalele probei de simplu feminin.Au…

- Mai mulți turiști straini au ajuns in Romania in luna iulie, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistica. Au crescut cu 10,7% sosirile strainilor in punctele de frontiera, dar și numarul cazarilor in unitațile turistice, cu 3,6%. Pe de alta parte, comparativ cu luna iulie 2018, au…

- Canotorii juniori au reușit sa urce pe podium la mondialele din Japonia. Florin Arteni Fantanariu si Alexandru Gherasim au castigat titlul la dublu rame, iar fetele din barca de 4 vasle au urcat pe treapta a treia a podiumului.

- Canotorii romani au obținut doua medalii la Campionatul Mondial de Juniori de la Tokyo, Japonia. Echipajul masculin din proba de dublu rame (JM2-), compus din Florin Arteni-Fintinariu și Alexandru Gherasim, a caștigat medalia de aur, impunandu-se in fața echipajelor din Italia și Germania. ...

- Canotorii romani au obținut doua medalii la Campionatul Mondial de Tineret U23, desfașurat in Sarasota, Statele Unite ale Americii. Echipajul masculin din proba de dublu rame (BM2-), compus din Florin-Sorin Lehaci și Alexandru-Dumitru Ciobica, a caștigat medalia de aur, impunandu-se in fața echipajelor…

- In acest weekend, comunitatea slovaca din Valea Cerului, comuna Suplacu de Barcau, a gazduit a XV-cea ediție a Festivalului Folcloric International al Tineretului Slovac ”Mladeznicky Folklorny Cerpotok 2019”. Considerat emblematic pentru activitatea Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor…

- Barbatul din Olt care și-a batut și incendiat soția a primit o pedeapsa de 10 ani de inchisoare. Individul este arestat preventiv, dar are posibilitatea sa atace soluția primei instanțe. Florin Țuțuc, din localitatea Dobroteasa, ar trebui sa achite și cheltuielile de spitalizare ale soției sale, in…