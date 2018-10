Romania are 15.980 de milionari in dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat legume si fructe in valoare de 783,1 milioane de euro in primul semestru din acest, in timp ce valoarea exporturilor a fost de aproape zece ori mai mica, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Valoarea exporturilor de legume si fructe s-a cifrat…

- Deficitul comercial al Romaniei continua sa creasca alarmant si se mentine la cel mai ridicat nivel din 2008. Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), exporturile de marfuri romanesti au crescut in primele opt luni cu 9,7% fata de aceeasi perioada a anului…

- Ministerul de Finante a calculat impactul bugetar pe care il va avea noua lege a pensiilor. "Legea pensiilor a fost ieri avizata de Finante si maine, in sedinta de guvern, ca maine (miercuri - n.red.) va fi sedinta de guvern, nu joi, va fi pe ordinea de zi. Speram ca, in cel mai scurt timp,…

- Deficitul comercial al Romaniei creste alarmant, astfel ca a ajuns la cel mai ridicat nivel din 2008. Potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), exporturile de marfuri romanesti au crescut in primele sapte luni cu 10,4% fata de aceeasi perioada a anului trecut,…

- Valoarea voucherelor de vacanta pentru luna iulie este de aproximativ 58 milioane de euro, fiind emise aproximativ 4,85 milioane de tichete pe hartie in valoare de 52,6 milioane euro si peste 300.000 de vouchere pe suport electronic (de peste 5,3 milioane euro), potrivit datelor Asociatiei Nationale…

- Reprezentantii constructorului italian Astaldi au anuntat joi, in cadrul unei intalniri cu ministrul Transporturilor, Lucian Sova, ca firma este pregatita sa investeasca minimum 400 milioane euro anul viitor, in Romania, informeaza ministerul de resort, pe pagina de Facebook. Lucian Sova si…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, miercuri, ca premierul Viorica Dancila trebuie sa explice de ce taie din banii de la investitii pentru a da prime "institutiilor de forta", respectiv cati bani alocati pentru MAI dupa rectificarea bugetara se duc la Jandarmerie. "Inca doua lucruri pe care…

- Economia Romaniei a crescut in primele sase luni ale acestui an cu doar 4% fata de aceeasi perioada a anului 2017. In trimestrul doi din 2018 Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 1,4% fata de trimestrul precedent, informeaza Institutul National de Statistica (INS). Citeste…