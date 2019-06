Stiri pe aceeasi tema

- Numarul bibliotecilor care se inchid in Romania, in fiecare an, creste de la an la an. Concret, conform datelor detinute de Institutul National de Statistica (INS), cu fiecare an care trece avem cu aproximativ 300 de biblioteci mai putin. Astfel, daca in 2014 aveam 10.845 astfel de unitati, am ajuns…

- Petre Daea, ministrul agriculturii, a explicat azi de ce a explodat prețul cartofilor. Dintre toate produsele alimentare, cel mai tare s-au scumpit cartofii, cu 32,33 la suta. Ministrul a spus ca aceste creșteri se datoreaza faptului ca legumele au fost ținute in depozite peste iarna și e normal sa…

- In doar doi ani populatia scolara a scazut cu 64 de mii de elevi si studenti, adica cat populatia unui oras de dimensiuni medii din Romania. Cel putin asa arata cel mai recent raport al Institutului National de Statistica care explica si motivele scaderii numarului de elevi: migratia si sporul demografic…

- La 1 iulie 2018, ultima data pentru care Institutul Național de Statistica are informații publicate, in Romania erau puțin peste... The post Cați mai suntem in Timisoara si in Timis? Dar in Romania? Populația in fiecare județ și in fiecare municipiu din țara (harta interactiva) appeared first on Renasterea…

- La 1 iulie 2018, ultima data pentru care Institutul Național de Statistica are informații publicate, in Romania erau puțin peste 22 de milioane de persoane dupa domiciliul din buletin. Capitala București e de departe pe primul loc atat in topul județelor, cat și a municipiilor din țara, adunand peste…

- Romania a importat, in luna ianuarie 2019, fructe comestibile in valoare de 60,9 milioane lei, cu 7,3% mai putin fata de perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile au totalizat in perioada mentionata 2,6 milioane euro (minus 17,2%), rezultand…

- Nu știu câți v-ați uitat ieri la televizor la știri. O data pe ora, câte un reporter se afla în supermarket și ne explica noua, telespectatorilor, cum dam buluc sa consumam toți banii pe care îi avem pentru sarbatoare. Vine Paștele! Printre rafturile unui supermarket mergea ușor…

- Deficitul balantei comerciale din primele doua luni a fost de peste 2,4 miliarde de euro, mai mare cu mai mult de 750 de milioane euro decât cel înregistrat în primele doua luni din anul trecut, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistica. Exporturile românești…