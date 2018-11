Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru trecerea la euro va face publice doua rapoarte in decembrie, insa lucrarile sunt tehnice si au 300 de pagini, iar noi am facut eforturi serioase sa traducem documentul din romana in romana, pentru a spune lucrurile intr-un limbaj acceptabil, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii…

- Odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, toata lumea s-a intrebat cand vom folosi Euro ca moneda oficiala in tara noastra. Iata ca raspunsul a venit chiar recent, de la guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu! Cand se va intampla acest lucru si la ce ar trebui sa ne asteptam?

- Special Ziarul Financiar la 20 de ani: Ora bilantului pentru businessul romanesc Tweet Print Mail Autor: Florentina Nitu, Razvan Botea astazi, 00:07 1 Romania este intr-o situatie economico-financiara net superioara celei de acum 20 de ani, insa este departe de a-si fi atins adevaratul potential,…

- Cuvantul sustenabilitate nu era ușor de ințeles acum 20 de ani, iar criza a evidențiat dezechilibrele cauzate de unele politici conjuncturale cu viziune pe termen scurt, a declarat Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), intr-o conferința organizata de Asociația Analiștilor Financiar-Bancari…

- Salariile din Romania cresc deoarece oferta de pe piata muncii nu este corelata cu cererea, iar intelept ar fi sa nu agravam aceasta problema structurala, a declarat joi Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, intr-o conferinta de presa in care a prezentat Raportul trimestrial asupra…

- Romania nu este sceptica in privinta adoptarii euro, ci incercam sa fim realisti si sa asiguram un interval de timp pentru acest moment, a declarat, joi, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a...

- "O perioada intensa de reforme" pana la trecerea la moneda unica europeana Pâna la adoptarea monedei euro de catre România este necesara o perioada intensa de reforme, dezvoltare si modernizare. Aceasta este principala concluzie a reuniunii de ieri a Comisiei de specialitate privind…

- "Eu as redefini aceste masuri. Suntem in faza finala. Vor fi anuntate intr-un timp nu prea indepartat. Am discutat si cu industria. Am discutat si cu alti factori de decizie in Romania si as redefini. Noi ne gandim la o orientare pe baze sanatoase a creditarii. E spre binele consumatorilor, utilizatorilor…