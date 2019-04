Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a avut, cu ocazia vizitei efectuate in Statele Unite ale Americii, o intrevedere cu secretarul pentru Comert, Wilbur Ross, prim-ministrul roman subliniind importanta consolidarii cooperarii economice ca parte a Parteneriatului Strategic dintre cele doua tari, informeaza Agerpres…

- Cele 28 de state membre ale Uniunii Europene au suspendat formal, marti, proiectul unei taxe europene asupra gigantilor mediului online (asa-numita 'taxa Gafa' - acronim de la Google, Amazon, Facebook, Apple), din cauza opozitiei a patru tari, transmite AFP. Ministrii finantelor…

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) a inrautatit din nou estimarile privind evolutia economiei mondiale in 2019 si 2020, in urma precedentei revizuiri in scadere din noiembrie, avertizand ca disputele comerciale si incertitudinile privind Brexitul vor afecta afacerile si comertul…

- Romania a primit sprijinul Frantei pentru aderarea la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), se arata intr-un comunicat al Ministerului Finantelor Publice remis, luni, AGERPRES. Institutia precizeaza, de asemenea, faptul ca o eventuala aderare la aceasta organizatie inseamna cresterea…

- I. PROIECTE DE HOTARARI 1. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Criteriilor si a procedurii de acreditare a agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/HG-38.pdf roiectele…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a avut o intalnire de lucru cu secretarul comertului al SUA Wilbur Ross, pe agenda discutiilor dintre cei doi demnitari aflandu-se teme precum consolidarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic dintre Romania si SUA si oportunitatile de investitii din Romania,…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a avut o intalnire de lucru cu secretarul comertului al SUA Wilbur Ross, pe agenda discutiilor dintre cei doi demnitari aflandu-se teme precum consolidarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic dintre Romania si SUA si oportunitatile de investitii din Romania,…

- In 2017, statele membre ale Uniunii Europene au cheltuit impreuna 320 de miliarde de euro pentru cercetare si dezvoltare (R&D), iar sumele alocate pentru cercetare si dezvoltare ca procentaj din PIB s-au ridicat la 2,07%, comparativ cu 2,04% in 2016. In urma cu zece ani, in 2007, state membre…