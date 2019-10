România ar putea fi lovită de vortexul polar. Meteorologii anunţă o iarnă extrem de grea Specialistii Administratiei Nationale de Meteoorlogie sustin ca luna octombrie care se inchieie in cateva zile a fost cea mai calduroasa din ultimii 53 de ani. Meteorologii au insa, un avertisment serios. Temperaturile ridicate favorizeaza aducerea vortexului polar inspre regiunile sudice. “Luna octombrie, de la inceput si pana in prezent, inregistreaza o abatere termica pozitiva de The post Romania ar putea fi lovita de vortexul polar. Meteorologii anunta o iarna extrem de grea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii Administratiei Nationale de Meteoorlogie (ANM) sustin ca a fost cea mai calduroasa luna octombrie din ultimii 53 de ani. Astfel, temperaturile ridicate favorizeaza aducerea vortexului polar inspre regiunile sudice."Luna octombrie, de la inceput si pana in prezent, inregistreaza…

- Iarna ce sta sa vina sa aduca ninsori abundente si ger. Specialistii Administratiei Nationale de Meteoorlogie (ANM) sustin ca a fost cea mai calduroasa luna octombrie din ultimii 53 de ani.

- Dupa toamna cu temperaturi de vara, meteorologii vin cu vesti care ne dau frisoane: este posibil ca iarna ce sta sa vina sa aduca ninsori abundente si ger. Specialistii Administratiei Nationale de Meteoorlogie(ANM) sustin ca a fost cea mai calduroasa luna octombrie din ultimii 53 de ani. Astfel, temperaturile…

- Meteorologii au anuntat ca urmeaza cea mai grea iarna din ultimii 30 de ani in Europa, iar Romania va fi afectata si ea. Vor fi ninsori abundente, ger si viscol. Meteorologii europeni vorbesc despre faptul ca vom avea parte de o iarna aspra, din cauza vortexului polar. Vremea rea se va instala inca…

- Iarna vine mai devreme in Romania! Vortexul polar va aduce ninsori abundente Din a doua jumatate a lunii noiembrie, temperaturile vor incepe sa scada. Daca pana la mijlocul lunii noiembrie vom avea parte de temperaturi normale și vreme calda, ulterior vom incepe sa resimțim tot mai mult frigul. Oferta…

- Sicriul reginei-mama Elena a Romaniei va fi adus in tara pe 18 octombrie, la ora 12.00. Sambata, 19 octombrie, de la ora 12.00 va fi oficiata slujba de inmormantare in Catedrala istorica iar ceremonia de reinhumare va incepe la ora 13.00. Regina-mama Elena va fi reinhumata alaturi de fiul ei, regele…

- Este Cod galben de canicula. Meteorologii anunța zile toride și nopți tropicale in toate regiunile din țara. Aerul va deveni irespirabil pana marți. Luni și marți, temperaturile vor atinge 36 de grade C la umbra, atenționeaza meteorologii. Agentia Nationala de Meteorologie anunta ca valul de caldura…

- Romania se va topi la peste 37 de grade Celsius. Ne așteapta patru zile toride in toata țara. Meteorologii au emis, joi, 8 august, o informare, potrivit careia, pana duminica, se vor inregistra temperaturi maxime care vor depași frecvent 35 de grade C, iar in sudul țarii valorile vor sari de 37 de grade…