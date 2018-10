Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre UE ”cel mai grav afectate de frauda in materie de TVA” vor putea aplica, pana la 30 iunie 2022, in conditii tehnice foarte stricte, mecanismul de taxare inversa generalizata pentru operatiunile locale, respectiv transferarea raspunderii pentru plata TVA din sarcina furnizorului sau a…

- "Eu as redefini aceste masuri. Suntem in faza finala. Vor fi anuntate intr-un timp nu prea indepartat. Am discutat si cu industria. Am discutat si cu alti factori de decizie in Romania si as redefini. Noi ne gandim la o orientare pe baze sanatoase a creditarii. E spre binele consumatorilor, utilizatorilor…

- Implementarea mecanismului generalizat de taxare inversa a TVA poate contribui semnificativ la reducerea incidentei fraudelor in domeniu si la cresterea gradului de conformare, a declarat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la reuniunea de la Luxemburg a Consiliului pentru Afaceri…

- Implementarea mecanismului generalizat de taxare inversa a TVA poate contribui semnificativ la reducerea incidentei fraudelor in domeniu si la cresterea gradului de conformare, a declarat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la reuniunea de la Luxemburg a Consiliului pentru Afaceri…

- Tineretul Național Liberal a organizat la București, in perioada 21-23 septembrie, Consiliul organizației de tineret (YEPP) a Partidului Popular European, tema principala fiind „Viitorul mobilitații umane: migrație și demografie”. Peste 90 de delegați din 30 de state europene au participat…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, considera ca Uniunea Europeana (UE) are nevoie de un alt model de fundamentare al politicilor europene, in conditiile in care funcția de stabilizare macroeconomică la nivelul uniunii trebuie să aibă în vedere in special interesele statelor afectate de…

- Ministrul finantelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca Romania este interesata sa obtina statutul de piata emergenta pentru piata de capital de la Bucuresti, in cadrul reuniunii informale a Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN).

- Viorica Dancila a fost primita, joi, de Regele Felipe al VI-lea al Spaniei. Premierul Romaniei l-a invitat in Romania pe Rege in Romania, iar discuțiile au vizat relațiile bilaterale. Peste un milion de romani traiesc și muncesc in Regatul Spaniei. Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata intr-o vizita…