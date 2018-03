Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost astazi la Chișineu Criș, in județul Arad, unde a inaugurat un sediu APIA. Ulterior, a vizitat o gradinita și mai multe fabrici. Surprizator pentru toți cei care l-au insoțit a fost gestul sau emoționant. A salvat un porumbel, gasit aproape inghețat pe trotuar.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vorbit, vineri dimineața la Radio Romania, despre cat de grav este afectat sectorul agricol de toate aceste schimbari bruste de temperatura. Petre Daea: “Suntem la cateva zile, doua zile si ceva de la echinoctiu si iata ca suntem in plina iarna, vazand conditiile…

- Deputatul PSD Mihai Mohaci a depus un proiect de lege care prevede ca 11 septembrie sa devina Ziua naționala a gastronomiei și vinului romanesc, motivand aceasta idee prin faptul ca 11 septembrie este ziua in care se sarbatoreste Sfantul Cuvios Eufrosin Bucatarul, un sfant provenit dintre calugarii…

- Deputatul PSD de Vrancea Angel Tilvar atrage atenția asupra numarului ridicat de copii ai strazii din Romania, o sintagma in spatele careia se afla fiinte cu traume, sentimente și sperante asemanatoare cu ale tuturor oamenilor. Social democratul arata ca, in fiecare an, pe 21 martie, in toata lumea…

- Capriciile meteorologice ale lui martie palesc in fața veștii pe care o poarta aceasta luna, este vorba despre venirea primaverii, inceput de anotimp care cuprinde și sarbatoarea mațișorului. Martie poarta firul impletit in cele doua culori roșu și alb, iar cele invocate constituie temei pentru diferite…

- Romania s-a calificat la Campionatul Mondial, dupa eșecul surpriza al Spaniei, 10-18 in Belgia. Ibericii acuza insa jocuri de culise, dupa ce partida de la Bruxelles a fost arbitrata chiar de un...

- Deputatul PMP de Timiș, Cornel Samartinean spune ca Guvernul nu pare deloc ingrijorat de degradarea continua a mediului economic și social din Romania, pe fondul scaderii dramatice a investitiilor si al diminuarii semnificative a puterii de cumparare a cetatenilor. Conform parlamentarului managementul…

- Ministrul Agriculturii a povestit intr-un interviu ce a simțit in momentul in care a fost ironizat pentru declarația sale privind oaia. Petre Daea a subliniat ca va sustine oaia "pana la moarte”, intrucat este o specie din ce in ce mai cautata."Au venit la mine cei care ma piloteaza, cei care…

- Așadar, duminica seara, un moment inedit s-a desfașurat in studioul Antena 3, in emisiunea Danei Chera. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, și-a deschis servieta, de care a declarat ca nu se desparte niciodata, aratandu-i jurnalistei Chera ce se ascunde in ea. „Am tot ce trebuie ca sa raspund…

- Perdelele forestiere au ajuns o raritate in Romania. Așa se face ca la fiecare viscol se inchid drumuri, iar șoferii fac cale intoarsa. Anul acesta, Romsilva va planta 77 de hectare, in condițiile in care suprafața necesara este de 70 de ori mai mare.

- 'A fost o intalnire in parametrii pe care ii cunoasteti, o intalnire fireasca, de informare intre membrii comisiei speciale care reglementeaza legislatia pe temele justitiei cu oficialitati ale CE. Fiecare grup si-a spus punctul de vedere, a fost o informare facuta de presedintele acestei comisii,…

- Cu referire la situația meteo: „E rau ca sa fie bine!”. Deocamdata La concurența cu bilanțul DNA, Agricultura și-a facut cunoscute cele mai importante obiective ale anului in curs. Nu intamplator ministrul Daea a ales ziua in care debuteaza inscrierile pentru cererile de acordare a subvențiilor acordate…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, ca nu sunt probleme legate de culturie mari de grau, orz sau secara, chiar daca temperaturile sunt scazute in aceasta perioada de ninsori si viscol. Totusi, sunt semne de intrebare legate de pomicultura si viticultari, a adaugat el. “Harta tarii…

- "Daca de la 1 martie incepe depunerea cererilor, pe 15 mai se inchid obloanele si acest proces se incheie. Daca vreun fermier, din diferite motive, nu reuseste sa ajunga sa depuna cererile pentru a fi introduse in procesul de inregistrare, el ramane in afara proiectului, ramane fara subventii. Este…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, miercuri, ca perioada in care fermierii pot depune cererile pentru a primi subventiile de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (1 martie-15 mai) nu va fi prelungita. "Daca de la 1 martie incepe depunerea cererilor, pe 15 mai…

- Stadiul absorbtiei fondurilor europene si plata subventiilor catre fermieri se afla printre subiectele de pe agenda conferintei de presa ce va fi sustinuta, miercuri, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. De asemenea, seful MADR va oferi detalii despre programul "Tomate romanesti",…

- Protestatarii se impart in doua categorii – oameni care habar n-au de ce protesteaza si oameni care sigur sunt pusi de sistemul care a creat toata aceasta nebunie in Romania, a declarat, luni deputatul PSD Catalin Radulescu. Parlamentarul cunoscut drept ”deputatul Mitraliera”, acuza Inspectia Judiciara…

- Deputatul PMP, Eugen Tomac, solicita, presedintelui Camerei Deputatilor PSD, Liviu Dragnea, printr-o scrisoare deschisa postata pe Facebook , "urgentarea trimiterii spre dezbatere in plen si supunerea la vot in Camera Deputatilor" a proiectului de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de…

- Parlamentarul social democrat de Cluj, Cristina Burciu, sustine ca bunul mers al Justitiei din Romania este direct proportional si cu acoperirea necesarului de posturi existent in prezent in sistem. In acest sens, deputatul PSD s-a adresat ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in cadrul unei interpelari…

- Romania va sustine mentinerea bugetului Politicii Agricole Comune (PAC) dupa 2020 si a celor doi piloni din cadrul PAC, dar va spune "nu" plafonarii platilor directe, a declarat pentru AGERPRES ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Citeste si: Scena politica S-A IMBOGATIT: Un fost…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a promovat produsele agroalimentare romanesti si a adus in discutie cifre privind consumul de carne autohtona. "Nu pentru asta lucrez, nu pentru vesnicia intunericului ci pentru consistenta luminii, pentru ziua de astazi si pentru privirea in ochi a oamenilor. Spuneam…

- Ministrul Agriculturii a vorbit despre componenta noului Guvern, proaspat instalat. Mai exact, el le-a povestit jurnalistilor de la AGERPRES, in cadrul unui interviu, care este parerea lui cu privire la faptul ca Executivul este condus, in premiera, de o femeie. AGERPRES: Romania are pentru…

- Depașirea pe linie continua ar putea sa nu mai fie sancționata in Romania, in anumite conditii. In prezent, depasirea neregulementara este sanctionata cu suspendarea carnetului de conducere pentru 30 de zile si 9 puncte de amenda. Amenzile pentru depașire pe linie continua ar putea disparea! Deputatul…

- Proiect: Cadirile organizatiilor care se ocupa de minoritatile istorice romanesti, scutite de impozit Deputatul PMP, Constantin Codreanu, a initiat o lege prin care propune scutirea de la obligatia platii impozitului pe venit a cladirilor organizatiilor care au ca scop pastrarea, dezvoltarea si exprimarea…

- Schimb de replici inedit, vineri, intre Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu și Ministrul Agriculturii, Petre Daea in subiectul....merelor romanești. In vreme ce oficialul BNR și-a exprimat ingrijorarea ca Romania importa foarte multe mere, Petre Daea i-a raspuns lui Isarescu in stilul sau...

- Indicele ROBOR a crescut joi la 2,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, dupa ce Banca Naționala a Romaniei (BNR) a majorat ieri dobanda-cheie de la 2% la 2,25% . Indicele ROBOR la 3 luni este indicatorul in funcție de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, atat cele personale, cat și…

- Ludwik Sobolewski, fostul sef al Bursei de Valori Bucuresti, a scos astazi la vanzare un pachet de 985 de actiuni BVB, la pretul de 29 lei/unitate, la o valoare totala de circa 28.000 lei. Tranzactia este intermediata de Tradeville SA. Fostul sef al BVB a fondat recent o firma…

- Rolul instantelor romanesti in aplicarea legislatiei privind ajutorul de stat va putea fi intarit gratie unui proiect ce va fi derulat de Transparency International Romania in parteneriat cu Asociatia Magistratilor din Romania, in perioada ianuarie - decembrie 2018. Potrivit unui comunicat transmis…

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) solicita adoptarea de catre Senat a amendamentului ce poate rezolva problema studentilor de peste 26 de ani cu privire la transportul feroviar intern.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, aflat sambata la Buzau, unde a ajuns caravana Campaniei nationale de informare si promovare 'Alege oaia!', a vizitat un cunoscut supermarket din localitate pentru a verifica prezenta in rafturi a produselor romanesti.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a intalnit joi cu procesatorii si cultivatorii de orez, pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta acest sector in vederea identificarii solutiilor pentru a veni in sprijinul acestora, informeaza ministerul de resort printr-un comunicat remis AGERPRES.…

- In cel mult patru ani, judetul Brasov ar putea avea 500 de statii de alimentare pentru masini electrice, sustine deputatul PSD Viorel Chiriac. El a precizat ca Guvernul are in lucru extinderea programului pentru finantarea acestor statii, pentru ca, pana in 2021, la reteaua electrica nationala sa fie…

- Singurul parlamentar al Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR), deputatul Ovidiu Gant, va vota impotriva Guvernului Dancila, potrivit unui comunicat de presa. "Forumul Democrat al Germanilor din Romania (FDGR) nu va acorda sustinere Guvernului Dancila, iar deputatul sau, Ovidiu…

- Ministrul Agriculturii: “Cofinanțarea nu este o soluție in sectorul agricol” Petre Daea, ministrul Agriculturii, susține ca, in opinia sa, cofinanțarea nu este o soluție in acest domeniu deoarece poate deforma “linia de start a fermierilor”. El a punctat o parte a prioritaților României…

- Presedintele filialei judetene PNL Hunedoara, deputatul Lucian Heius, a declarat joi, într-o conferinta de presa, ca viitorul guvern condus de Viorica Dancila va fi unul "de lunga durata", parlamentarul liberal apreciind ca premierul desemnat va respecta indicatiile primite de la…

- Romania a importat 59.369 tone de rosii in primele noua luni din 2017, o cantitate aproape similara fata de aceiasi perioada din 2016 (59.075 tone), in timp ce exporturile au fost nesemnificative, respectiv de numai 262,2 tone, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, consultata de AGERPRES.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, estimeaza ca in doua luni va finaliza o analiza a terenurilor detinute de straini in Romania, in acest moment avand date partiale. ‘E pamantul tarii si trebuie sa stim pe mainile cui se afla acest pamant. Lucram la date, avem date partiale in momentul acesta pentru…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, a transmis ca susține nominalizarea la funcția de prim-ministru al Romaniei pe Viorica Dancila deoarece „cred in aceleași valori social-democrate”. „Susțin nominalizarea doamnei Viorica Dancila la funcția de prim-ministru al Romaniei deoarece credem in aceleași valori…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, i-a primit la sediul instituției pe reprezentanții crescatorilor de ovine și pe cei ai marilor rețele comerciale (Asociația Marilor Rețele Comerciale din Romania) in data de 15 ianuarie 2018. Scopul intalnirii a fost acela de a facilita legatura…

- Economist la baza și doctorand in finanțe, Pirtea apreciaza faptul ca universitațile romanești se descurca onorabil pe plan internațional, cu atat mai mult avand in vedere resursele investite. Deputatul face o paralela intre performanța sistemului educațional și implicit, a imaginii globale a acestuia…

- Parlamentarul a lansat, marti, un apel public catre presedintele Klaus Iohannis, cerand organizarea cat mai rapida a referendumului pe tema autonomiei locale. "Consider ca a venit timpul sa reactionam din punct de vedere institutional si sa inchidem o data pentru totdeauna subiectul autonomiei…

- Prezent la 10TV, in cadrul emisiunii „Ora Bucureștiului”, deputatul Daniel Gheorghe a precizat ca va solicita ca reintregirea naționala sa fie obiectiv de țara, nu doar un subiect abordat in preajma unor ”zile cu insemnatate naționala”. Deputatul considera ca avand in vedere ca integrarea…

- Emanuel Ungureanu a fost audiat miercuri 3 ianuarie, la DIICOT București, in dosarul medicului urolog Mihai Lucan. La ieșire, deputatul USR a facut acuzații dure, la adresa lui Emil Boc, a fostului edil din Cluj Napoca, Gheorghe Funar, si a actualului ministru al Sanatatii, Florian Bodog. „Fac un apel…

- Ministrul Daea contrazice afirmațiile potrivit carora ar fi participat la cea mai scumpa petrecere de Revelion. Daea a precizat ca a platit peste 4.600 de lei pentru cheful de la Poiana Brașov. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a contrazis afirmațiile aparute in mass-media cu privire la faptul ca…

- Deputatul PSD Petre Florin Manole si deputatul independent Adrian Dohotaru au initiat o propunere legislativa care urmareste reducerea numarului de membri necesari pentru infiintarea unui sindicat, de la 15 la 3, motivand ca salariatii ar avea mai multe sanse sa-si apere drepturile si interesele. In…