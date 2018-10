Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile, la Bucuresti, un singur om decide ce se va intampla cu cea mai mare bogatie pe care Romania a avut-o vreodata, o bogatie de peste 20 miliarde dolari, posibil peste 40 miliarde dolari, se arata într-un editorioal semnat de Petrisor Peiu, pe ziare.com.

- ”Actuala coaliția de guvernare se pregatește sa faca un cadou generos companiilor petroliere, un cadou evaluat intre 4-10 miliarde de dolari. In ședința Comisiilor reunite de economie, industrii și servicii și respectiv de energie și resurse minerale din Senat s-a aprobat astazi un amendament care…

- Marsh & McLennan Companies, companie americana de servicii de consultanta in risc, strategie si resurse umane, prezenta si pe piata din ROmania, a ajuns la un acord pentru preluarea Jardine Lloyd Thompson Group (JLP), furnizor de consultanta in asigurari, reasigurari, beneficii pentru angajati, brokeraj…

- Presedintele PNL Constanta, Bogdan Hutuca, acuza PSD si ALDE ca din cauza lor Romania nu este primita in Spatiul Schengen, motivul fiind in special raportarea acestor partide la justitie, pe care ar vrea sa o controleze.

- Legea exploatarii resurselor offshore a provocat, de la adoptare, discuții in contradictoriu, axate in special pe aspectele legate de fiscalitate. Personal, consider ca forma in care legea a fost votata reflecta atenția deosebita care i-a fost acordata acestui aspect al fiscalitații, dar ar fi eronat…

- Romania risca sa plateasca o suma uriașa drept despagubiri companiei Gabriel Resources dupa ce guvernul condus de Dacian Cioloș a inițiat demersurile de introducere a Roșiei Montane in Patrimoniul UNESCO."Demersul inițiat de Romania in 2016, in mandatul Guvernului tehnocrat Cioloș, de includere…

- Sorin Bota, deputat PSD, a declarat joi la conferința „2018 – Moment de rascruce pentru infrastructura din Romania” ca țara noastra pierde anual 1,5 miliarde de euro pentru ca traficul de tranzit al marfurilor de la Marea Neagra spre Europa l-am pierdut complet și se face prin toate celelalte porturi…

- Extractia gazelor din Marea Neagra ar putea tripla nivelul redeventelor curente primite de statul roman, generand incasari suplimentare de 230 de milioane de euro pe an, se arata intr-o prezentare interactiva postata pe site-ul Asociatiei Romane a Concesionarilor Offshore din Marea Neagra (RBSTA).…