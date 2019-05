Stiri pe aceeasi tema

- Poliția romana realizeaza frecvent controale și in ceea ce privește condusul sub influența alcoolului. Deja se știe ca majoritatea accidentelor se produc din cauza condusului sub influența alcoolului. Cei care vor sa calatoreasca in siguranța trebuie sa aleaga modalitatea de transport cu autocarul,…

- Consumul de flori taiate al Chinei ar urma sa depaseasca 100 de miliarde de yuani (14,87 miliarde dolari) in 2020, estimeaza Asociatia Florarilor din China, transmite Xinhua, informeaza Agerpres.Citește și: Rusia amenința din nou Romania! Anunța un raspuns 'in timp util' in perioada urmatoare…

- Potrivit unui comunicat de presa al ministerului de resort, oficialul roman a avut sambata, 13 aprilie, intrevederi cu reprezentantii agentiilor de rating S&P, Moody's si Fitch. In acest context, Teodorovici a subliniat ca punctele forte ale Romaniei sunt: nivelul moderat al datoriei publice…

- Diferentele de angajare pe piata muncii in defavoarea femeilor produc la nivelul Uniunii Europene o pierdere economica estimata la 370 de miliarde de euro pe an, reprezentand 2,8% din Produsul Intern Brut al UE, a declarat miercuri comisarul european pentru ocuparea fortei de munca, Marianne Thyssen.…

- O firma din Timișoara livra mancare stricata pentru bolnavi de cancer, dar prepara și pentru clienții unui hotel de lux. Acolo ar fi fost cazați și oficiali ai Uniunii Europene, spune Romania TV. Imaginile au fost surpinse in bucataria firmei de catering. Un amplu control a fost efectuat…

- ”Cred ca uitam prea devreme de unde am plecat. Și ma gandesc chiar la istoria mai apropiata de acum 30 de ani și pe care o uitam mult prea ușor”, a spus ea in emisiunea lui Cosmin Gușa, ”Romania 2019”. ”Romania are multe șanse și oportunitați in aceasta Comisie Europeana pentru ca, știți foarte…

- Trimisul special al AGERPRES, Loredana Ciobanu, transmite: Ministrii Cercetarii din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc, marti, la Bruxelles, in cadrul Consiliului de Competitivitate (COMPET), intalnire care va fi prezidata de ministrul roman al Cercetarii, Nicolae Hurduc. Oficialul a afirmat…

- Romania ramane și in acest an pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește cheltuielile alocate sanatații raportat la Produsul Intern Brut, scrie Hotnews. In timp ce media țarilor Uniunii Europene pentru sanatate este de 9,6% din PIB, ...