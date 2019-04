România, anulare obiectiv Europa. Colonelul Diniță: Numai noi eram o linie roșie Lucian Dinița povestește cum țara noastra a anulat obiectivul Europei de reducere a mortalitații din accidentele rutiere cu 5% avand in vedere ca Romania a avut o creștere cu 25%. ''In 2000-2010, toate statele din Europa și-au indeplinit obiectivul de reducere cu 5% a mortalitații din accidente rutiere. Romania a avut +25% intre 2007 și 2010. Practic, tot ceea ce au realizat statele din vestul Europei și centrala au fost anulate ca urmare a contribuției Romaniei cu acest +25. Intr-un grafic, numai noi eram o linie roșie in jos. Am fost purtați prin toate publicațiile comisiile, organismele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 600 de expozanti vor fi prezenti la Bucuresti, in perioada 20 - 22 martie, in cadrul primei editii a Forumului European al Roboticii (European Robotics Forum), eveniment in cadrul caruia Romania va fi reprezentata, printre altele, de prima companie autohtona de roboti umanoizi si de servicii.…

- Peste 600 de expozanti vor fi prezenti la Bucuresti, in perioada 20 - 22 martie, in cadrul primei editii a Forumului European al Roboticii (European Robotics Forum), eveniment in cadrul caruia Romania va fi reprezentata, printre altele, de prima companie autohtona de roboti umanoizi si de servicii.…

- „A doua economie a Europei, Italia, a intrat, de la 1 ianuarie, in recesiune tehnica, iar Germania, o țara cu un PIB de 3400 miliarde euro, a anunțat pentru anul curent o creștere economica anemica de doar 1%. Incep sa se vada in economie efectele negative ale razboiului comercial dintre SUA și China,…

- ”Am avut o intalnire cu France timmermans. O discutie lunga si, dupa parerea mea, buna in care fiecare cred ca am inteles cum stam si fiecare a inteles de la celalalt ce isi doreste. Am convenit ca in perioada urmatoare sa avem discutii in asa fel incat sa nu mai existe informatii nereale care sa…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, a laudat masurile economice ale Guvernului PSD, insa a si criticat masurile cu privire la justitia din Romania. La congres PES de la Madrid, Timmermans, care este si candidatul socialistilor europeni la functia de presedinte al Comisiei…

- Ambasadorul Federației Ruse in Romania, Valeri Kuzmin, afirma ca sancțiunile economice impuse de catre UE sunt ilegale și au darul de a cali Rusia, acesta spunand ca Europa „nu este un partener comercial de nadejde” al țarii sale, transmite corespondentul MEDIAFAX.Valeri Kuzmin a declarat,…

- Vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avertizat-o pe Viorica Dancila ca o ordonanța de urgența pentru contestația în anulare ar încalca &"o linie roșie&".

- Un sfert dintre germani au renuntat sa mai foloseasca smartphone-urile pentru apeluri telefonice clasice si unul din doi a renuntat la SMS-uri, comunicarea prin intermediul diverselor aplicatii (ex. Skype, WhatsApp, Facebook messenger) castigand tot mai mult teren. Manierele de comunicare din anii…