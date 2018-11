Stiri pe aceeasi tema

- "Nu stiu daca este prea mult ceea ce imi doresc, dar mi-as dori o forma de disciplina sociala, in sensul de a se intelege riscurile la care se supune populatia care sacrifica porci in zonele afectate si poate genera transferul bolii direct sau indirect in regiuni inca indemne, neafectate de boala.…

- Nava maritima hidrografica NMH "Alexandru Catuneanu" a plecat vineri, 12 octombrie, din portul militar Constanta spre Marea Egee, unde va participa, in premiera, la Exercitiul multinational NUSRET 18, organizat de Fortele Navale ale Turciei. Obiectivul principal al exercitiului vizeaza dezvoltarea nivelului…

- Administratia vamala chineza a anuntat luni ca a interzis importurile de porci domestici, porci mistreti si produse din carne de porc din Bulgaria, dupa descoperirea unui focar de pesta porcina africana in aceasta tara, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . De asemenea, China a ordonat returnarea…

- Sosirile vizitatorilor straini în România, înregistrate la punctele de frontiera, au fost în luna august 2018 de 1,4 milioane, în crestere cu 10,4% fata de luna august 2017. Majoritatea vizitatorilor straini provin din tari situate în Europa (92,5%). Din totalul…

- Echipajele feminine ale Romaniei la patru rame si dublu vasle vor evolua in recalificari la Campionatele Mondiale de canotaj de la Plovdiv (Bulgaria), dupa ce au ocupat ultimele locuri, luni, in seriile lor. La patru rame feminin, Madalina Heghes, Iuliana Buhus, Madalina Casu si Roxana Parascanu au…

- Bulgaria a raportat vineri primul sau focar de pesta porcina africana la sapte porci din curtea unei ferme aflate in apropierea granitei cu Romania, au anuntat autoritatile bulgare, citate de Reuters. Pesta porcina africana este o boala extrem de contagioasa care afecteaza porcii domestici…

- Pesta porcina africana este o boala extrem de contagioasa care afecteaza porcii domestici si mistretii. Boala nu afecteaza si nu se transmite la oameni. Sapte animale infectate au fost gasite la o ferma din satul Tutrakantsi, situat in nord-estul Bulgariei, iar testele efectuate au confirmat…

- Bulgaria a finalizat gardul de la granița cu Romania. Autoritațile vecine au construit 133 km de gard in doar patru saptamani pentru a opri porcii sa treaca granița și sa transmita astfel posta porcina, scrie Agerpres citand un un oficial bulgar. Un mistreț cu pesta porcina eutanasiat a fost plimbat…