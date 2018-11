Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, i-a cerut presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, sa blocheze planul Guvernului de la Bucuresti de a transfera sediul Ambasadei in Israel din orasul Tel Aviv la Ierusalim, afirma surse occidentale citate de presa israeliana.

- Organizatia pentru Eliberarea Palestinei a condamnat intentia presedintelui-ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, de mutare a ambasadei braziliene din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, observand ca unele tari formeaza o "alianta contra legislatiei internationale", provocand instabilitate regionala.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, joi, într-un interviu acordat ununui post TV, ca este &"sigur&" ca România îsi va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa ce Statele Unite vor face acest lucru.

- Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, i-a raspuns președintelui Klaus Iohannis, care a declarat ca nu e de acrod ca Romania sa iși mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, așa cu dorește Guvernul. Netanyahu a declarat ca Romania se va alinia celorlalte state și va face acest transfer.”Nu…

- Anuntul surprinzator a fost facut de premierul Scott Morrison. In mai, Statele Unite si-au mutat ambasada la Ierusalim in cadrul unei ceremonii speciale, fiind prima natiune care a facut acest gest.

- Australia intentioneaza sa transfere ambasada sa in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a anuntat marti premierul australian, Scott Morrison, evocand un gest diplomatic similar celui pe care l-au facut Statele Unite in luna mai, relateaza AFP.

