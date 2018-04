Stiri pe aceeasi tema

- "Deci aici nu e vorba doar de ce crede Dacian Ciolos, de ce cred eu, ci de care este strategia partidului. (...) Nu pot acum sa spun eu si sa-mi iau un angajament în numele unui partid care, înca o data, nu exista, dar pentru mine si cu siguranta, pentru noi, pentru viitorul partid,…

- Guvernul Romaniei se intruneste astazi in sedinta, iar pe ordinea de zi ar putea fi incluse urmatoarele proiecte de acte normative. I. PROIECTE DE LEGI1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relatiile si cooperarea intre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia,…

- Cei doi membri, Alex Pall și Andrew Taggart sunt câștigatori ai unui premiu Grammy, iar melodia cu care au devenit cunoscuți -“Closer”, are peste doua miliarde de vizualizari. În 2017, THE CHAINSMOKERS au lansat în colaborare cu trupa britanica Coldplay piesa “Something…

- Guvernul Romaniei condamna cu fermitate atentatul terorist din localitatea Trebes, din sudul Franței. Romania este alaturi de Franța și de celelalte țari in lupta impotriva terorismului și a radicalizarii. Guvernul iși exprima intreaga compasiune și solidaritate fața de poporul francez și fața de familiile…

- Klaus Iohannis a vorbit, vineri, la Bruxelles, unde participa la r euniunea Consiliului European , cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, despre scandalul legat de ”lista neagra” pe care oficialii europeni ar fi trimis-o Romaniei, cerand detaliii despre dosare de corupție aflate in…

- Angela Merkel a inceput cel de al patrulea mandat in calitate de cancelar al Germaniei, dupa ce a obtinut, pe 14 martie, votul de investitura in Parlamentul de la Berlin. Negocierile cu partenerii de coalitie, Partidul Social-Democrat German, au fost extrem de lungi si de dificile. Structura cabinetului…

- Secretarul de stat in MAE George Ciamba a participat joi la conferinta dedicata aniversarii a 25 de ani de activitate a Comisiei Fulbright in Romania, prilej cu care a subliniat rolul important al Programului Fulbright in indeplinirea obiectivelor Parteneriatului strategic dintre tara noastra si Statele…

- Romania U19 a debutat cu dreptul la Turul de Elita cu Serbia, scor 4-0 și a devenit mare favorita la calificarea de la turneul final din Finlanda din vara. Elevii lui Adrian Boingiu au facut un meci perfect, remarcați fiind Alexandru Mațan și Olimpiu Moruțan, primul cu o dubla, iar al doilea marcator…

- Dancila ii cere lui Juncker sa explice de ce Comisia Europeana s-a interesat de dosarele din justiție: ”Astfel de practici au mai fost facute”, a spus șefa Executivului, miercuri, in ședința de Guvern, ea precizand ca a primit in dimineața aceasta documente de la Ministerul Justiției care confirma ceea…

- Antena 3 a prezentat un document care ar arata ingerințe ale Comisiei Europene in justiția din Romania. Documentul este datat 10.10.2012, adresat Guvernului Romaniei și prezinta o lista de cerințe, in legatura cu MCV. Sunt 21 de puncte, iar la punctul 20 se cere o scurta descriere a situației curente…

- Jaewoo Lee, seful misiunii Fondului Monetar International pentru Romania, si Alejandro Hajdenberg, reprezentantul permanent al FMI in Romania, susțin vineri o conferinta de presa. Expertii institutiei financiare internationale s-au intalnit joi cu oficiali ai Guvernului Romaniei.

- Localitatile Borsa (judetul Maramures) si Dambovicioara (Arges), zona Mamaia Nord - orasul Navodari (judetul Constanta) si zona Pestera-Padina din comuna Moroeni (Dambovita) devin statiuni turistice de interes national in urma unei Hotarari de Guvern promovate de Ministerul Turismului in sedinta Executivului…

- Un raport Eurostat, publicat miercuri, arata faptul ca Romania se afla pe locul al doilea in Uniunea Europeana atunci cand vine vorba de rata mortalitații. Singura țara care sta mai rau este Bulgaria.

- Prim-ministrul Romaniei Viorica Dancila l-a primit astazi, 14 martie, pe Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell. Discuțiile au oferit prilejul unui amplu schimb de opinii privind stadiul și perspectivele cooperarii politico-diplomatice bilaterale,…

- Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, in cadrul intalnirii, premierul si ambasadorul turc au reconfirmat angajamentul ambelor parti pentru consolidarea relatiei bilaterale, pe baza parteneriatului strategic, cu accent pe aprofundarea cooperarii economice si sectoriale, transmit reprezentantii…

- Ministrul Mihai Fifor a afirmat marti ca acesta este al doilea an in care Romania aloca 2 din PIB pentru Aparare, iar in 2017, din aceasta suma, aproximativ 40 s au cheltuit pentru inzestrarea Armatei, informeaza Agerpres.ro. Romania se afla in al doilea an consecutiv in care are alocat procentul de…

- Un barbat de 29 de ani este cautat de autoritatile din Belgia dupa ce a comis mai multe furturi in aceasta tara. Acesta revenise in Romania, cu speranta ca va scapa de raspunderea penala.

- Guvernul va aproba, in regim de urgenta, o serie de masuri pentru pregatirea si participarea Romaniei ca invitat de onoare la Festivalul international de arta ''Europalia 2019'' si pentru desfasurarea sezonului cultural Romania - Franta 2018 - 2019, a declarat premierul Viorica Dancila,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca nu exista nicio relatie intre MCV si Articolul 7 al Tratatului UE, deoarece nu exista nicio amenintare sistemica fata de statul de drept. "Nu exista nicio relatie intre MCV si Articolul 7. Nu exista…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai Asociației Naționale a Surzilor din Romania și ai Asociației Naționale a Nevazatorilor din Romania, parte din consultarile pe care șeful Executivului le are in aceasta perioada cu asociațiile persoanelor cu dizabilitați…

- Ambasadorul SUA Hans Klemm s-a intalnit cu Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, la Parlament. La discuții a participat și ministrul pentru parteneriate strategice, Ana Birchall. Recent, și premierul Viorica Dancila și ambasadorul Hans Klemm au discutat despre ridicarea vizelor, candidatura…

- "In data de 20 februarie, comunitatea roma din Romania marcheaza implinirea a 162 de ani de la adoptarea legii pentru dezrobirea romilor. Cu aceasta ocazie, consilierul de stat Dana Varga a transmis un mesaj din partea Executivului. „Incepand cu anul 2011, data de 20 februarie reprezinta un…

- Pe 20 februarie, comunitatea roma din Romania marcheaza implinirea a 162 de ani de la adoptarea legii pentru dezrobirea romilor. Cu aceasta ocazie, consilierul de stat Dana Varga a transmis un mesaj din partea Executivului. „Incepand cu anul 2011, data de 20 februarie reprezinta un moment important…

- "Guvernul a aprobat doua acte importante cu privire la programele de inzestrare a Armatei romane. In primul rand, Hotararea de Guvern privind corvetele multifunctionale a fost aprobata astazi in Guvern. Mai exact, aprobarea circumstantelor si a procedurii specifice aferente programului esential de…

- Așadar, premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea Agerpres, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Lovitura incredibila incasata de Klaus Iohannis. Se pare ca seful statului nu mai este in pole position pentru un al doilea mandat de presedinte. Analistul politic, Cozmin Gusa, devoaleaza marea surpriza. Jocul pentru alegerile prezidențiale de anul viitor se va face incepand cu luna iulie 2019,…

- Deja nu mai mira pe nimeni ca, ori de cate ori se schimba un guvern, noul Executiv se instaleaza la conducerea țarii cu un pachet suprarealist de promisiuni. Astfel, și Guvernul Dancila promite ca Romania va avea nu mai puțin de 350 de kilometri noi de autostrada pana in anul 2020. In continuare,va…

- Sindicatul Democratic din Invațamant Arad, alaturi de alte astfel de entitați din țara, atrage atenția Guvernului Romaniei asupra multitudinii problemelor din invațamant, acutizate in ultima perioada si asupra faptului ca acestea au condus la nemulțumiri majore in randul angajaților din educație, membri…

- "E a nu știu cata situație in care președintele Klaus Iohannis este surprins in strainatate, in vacanțe secrete. Pana la urma era foarte simplu sa anunțe ca pleaca o saptamana cu soția in Tenerife. Dansul e de dreapta, e liberal, daca era socialist era o problema. S-a intamplat de nenumarate ori…

- Presedintele Sauli Niinisto a depus joi juramantul pentru al doilea mandat la conducerea Finlandei, in urma victoriei sale rasunatoare la alegerile de la sfarsitul saptamanii trecute, relateaza DPA. Niinisto a obtinut duminica 62,6% din voturi, devenind primul presedinte care a castigat alegerile…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a reprezentat Guvernul Romaniei, joi, 1 februarie a.c., la dezbaterea pe tema prevenirii și combaterii traficului de persoane ”Executive Leadership in the Response to Trafficking in Persons”, organizata de catre Ambasada Statelor Unite ale Americii la București. Ana…

- Una dintre prioritatile Guvernului o constituie dezvoltarea si extinderea Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA in mai multe domenii, inclusiv pe componenta protejarii si promovarii drepturilor omului si combaterii traficului de fiinte umane, se arata in mesajul transmis de premierul Viorica…

- Brandul suedez Volvo, reprezentat in Romania de importatorul EIT Forum Auto, va avea incepand de anul acesta doi dealeri in Bucuresti, un nou showroom urmand sa fie inaugurat in apropiere de Pasajul Unirea. 0 0 0 0 0 0

- Romania ocupa, pentru al doilea an consecutiv, ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, cu un sistem medical mai slab decat Bulgaria, dar și decat țari din fosta Iugoslavie, precum Albania, Macedonia sau Muntenegru. Romania se afla pe locul 34 din tot atatea țari europene al caror…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a afirmat marti ca se asteapta ca presedintele Klaus Iohannis "sa continue sa fie avocatul statului paralel, intrucat in acest fel spera ca va obtine un al doilea mandat".Citește și: ALERTA - CCR decizie pe legile justiției: infrangere…

- Guvernul Viorica Dancila a fost validat, luni, de cele doua Camere ale Parlamentului, intrunite in sesiune extraordinara, dupa ce anterior ministrii desemnati au fost audiati in comisiile de specialitate. S-au înregistrat 282 de voturi "pentru", 136 "împotrivă" şi o abţinere.…

- Vicepresedintele PNL: Ministerul Finantelor vrea sa ia un imprumut, al doilea ca marime din istoria Romaniei Vicepresedintele PNL, Florin Citu, a declarat, joi, ca Ministerul Finantelor pregateste o echipa de negociatori pentru a contracta un imprumut, „al doilea ca marime din istoria Romaniei” pentru…

- Asociația Editorilor din România, din care fac parte cele mai mari case editoriale de la noi, solicita Guvernului României sa renunțe urgent la modificarile aduse declarației 600, aferenta veniturilor obținute din activitați independente.

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a implementat si nu a aplicat corect Directiva privind stocurile petroliere (Directiva 2009/119/UE a Consiliului), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.

- Presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sissi, a anuntat vineri ca va candida pentru un al doilea mandat, la alegerile prezidentiale din luna martie a acestui an, transmite AFP. "Imi anunt candidatura pentru functia de presedinte al Republicii", a declarat Sissi, intr-un discurs transmis…

- Klaus Iohannis si-a periclitat obtinerea celui de-a doilea mandat prezidential la Cotroceni prin numirea Vioricai Dancila pentru functia de premier, spune presedintele PMP, Traian Basescu, "Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi al doilea mandat, dimpotriva. Cu usurinta cu…

- PSD a decis, prin vot, in ședința de luni, 15 ianuarie, retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. Drept urmare, Mihai Tudose a demisionat, iar Romania nu mai are Guvern. Este al doilea prim-ministru demis de PSD intr-un interval de sase luni. Comitetul Executiv Național al Partidului…

- Romania si-a pierdut al doilea premier in sapte luni, dupa ce partidul lui Mihai Tudose i-a retras acestuia sprijinul, scrie BBC luni seara.BBC noteaza ca, la fel ca predecesorul sau Sorin Grindeanu, si Mihai Tudose a fost victima unei batalii in cadrul partidului. Citește și: Decizia…

- Mihai Tudose a facut anuntul, miercuri, la o emisiune tv. Fostul capitan al echipei nationale va fi omul de legatura al Guvernului Romaniei cu UEFA in vederea organizarii a patru meciuri de la Euro 2020 la Bucuresti. "In 2013, Romania s-a batut in piept ca organizeaza o grupa de la CE de fotbal.…

- Aerul rece care a coborât din Atlanticul de Nord prins Spania a ajuns în Maroc și în vestul Algeriei, sâmbata noapte. Rezultatul a fost ca a nins pe platourile înalte ale deșertului Sahara. Terra se confrunta cu o vreme care este complet data peste cap care a…

- Reusita lui Nicolae Stanciu din partida amicala cu Chile, scor 3-2, pe „Cluj Arena” a fost votata de suporterii echipei Romaniei drept cel mai frumos gol marcat de reprezentativa „tricolora” in anul 2017. Un alt fost jucator al Unirii Alba Iulia, Gicu Grozav a ocupat treapta a treia a podiumului, in…