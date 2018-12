Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va raci accentuat in urmatoarele zile si ne putem astepta la reprize de viscol, chiar si in Capitala. De 1 Decembrie va trebui sa ne imbracam bine pentru ca vom avea ger in cea mai mare parte a tarii. Vor predomina temperaturile cu minus. Vestea buna este ca, de joi, ninsorile și ploile […]…

- Vremea va fi deosebit de rece in majoritatea regiunilor. Cerul va fi noros si se vor semnala precipitații mixte in Oltenia și pe spații mici in Muntenia și in estul Transilvaniei. In zona montana vor fi precipitații mixte, iar pe creste ninsori. Izolat vor fi condiții de polei sau ghețuș. Pe arii restranse,…

- Gerul a facut, deja, doua victime in Romania. Un barbat a fost gasit fara suflare in parcul din Sfantu Gheorghe, iar altul a ajuns la spital in șoc hipotermic. Totul din cauza faptului ca in oraș termometrele au aratat minus 5 grade Celsius. Mai mult, in Miercurea Ciuc, temperatura a fost de minus 10…

- Daca ai crezut ca pana acum „iarna și-a aratat colții”, un fenomen ciudat se va intampla in urmatoarea perioada. Cum o sa fie vremea in Romania? Un fenomen meteo ciudat o sa faca temperaturile din Romania, din urmatoarele zile, sa se apropie de cele de vara. Temperaturile vor crește, din 26 octombrie,…

- Meterorologii anunța o schimbare radicala de vreme incepand de saptamana viitoare. Vom avea parte de ninsori considerabile, primele din acest an. Prognoza meteo anunța temperaturi tot mai scazute saptamana viitoare. Putem spune ca iarna iși intra in drepturi. Joi, 25 octombrie, sunt anunțate primele…

- METEO 15 OCTOMBRIE. ANM a anunțat ca un val de caldura va intra in Romania, vremea menținandu-se frumoasa, cu temperaturi de pana la 24 de grade Celsius. Luni, vremea se va mentine frumoasa si calda. Cerul va fi variabil in jumatatea de nord-est a tarii si mai mult senin in rest. Vantul va sufla slab…

- Meteo 26 septembrie – temperaturi de iarna adevarata in anumite regiuni din Romania. Se anunța prima zi de ger din aceasta toamna, prima bruma, iar temperaturile sunt mult mai scazute fața de normalul perioadei. Vremea se va imbunatați ca aspect, precipitațiile urmand sa paraseasca teritoriul țarii,…

- Vremea se racește din acest weekend in zona de nord a țarii, iar, de duminica noapte, un val polar va duce la scaderea temperaturilor chiar și pana la 13-15 grade in zonele de nord. De miercuri, racirea se va simți și in celelalte regiuni ale țarii. „Vorbim de o racire, sambata, in zonele nord-vestice,…