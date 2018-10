România, adoptare euro. Isărescu: Nu suntem sceptici "Cu privire la diferentele existente intre strategiile tarilor, pentru unii ar putea fi uimitor ca Bulgaria se gandeste sa adere la euro mai repede decat Romania, Ungaria, Polonia sau Cehia. Este adevarat ca aceste tari vecine au multe in comun. Dar exista si un lucru care le diferentiaza. Si acesta nu este doar fluviul Dunarea, daca vorbim despre Romania si Bulgaria. Bulgaria are un Consiliu monetar si este natural pentru Bulgaria sa se gandeasca la aderarea la zona euro. Adoptarea acestui mecanism, in urma cu peste doua decenii, inseamna ca mai mult de jumatate din pasii spre aderarea la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

