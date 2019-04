România, aderare la zona euro. Corina Crețu: riscă să se transforme într-un bumerang "In primul rand, aderarea la zona euro depinde de starea economiei romanesti, pentru ca altfel risca sa se transforme intr-un bumerang si (...) in loc de beneficii, sa fie o povara pe umerii cetatenilor, care se vor trezi dintr-o data ca vor trebui sa piarda foarte multi bani. Ma ingrijoreaza si aceasta tensiune intre Guvern si Banca Nationala, pentru ca sunt cele doua entitati care trebuie sa pregateasca economia romaneasca (...) pentru aderarea la zona euro. Eu zic ca nu este cazul sa stabilim termene. Este important ca economia romaneasca sa fie suficient de matura, astfel incat sa suporte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

